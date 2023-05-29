Pirus ne demek? Pirus Zaferi'nde ne oldu?

Pirus kelimesinin anlamı sorgulanıyor. Birçok canlı yayında bahsedilen Pirus kelimesinin anlamı sorgulanıyor. Pirus zaferi ne demek? İşte Pirus zaferine dair bilgiler...

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Pirus ne demek? Pirus Zaferi'nde ne oldu?

Pirus Zaferi, Milat'tan Önce 280 ve 279 yıllarında yaşanmış bir olaydı. İşte Pirus zaferiyle ilgili bilinenler...

Pirus zaferi nedir?

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder. MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder.

Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir. Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.

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