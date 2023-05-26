Nohut, fasulye, barbunya gibi yemekleri yaparken tencereye eklenmeliymiş...

Nohut, fasulye, barbunya yemeği yaparken tencereye bir tutam karbonat bir tutam da kimyon ekleyin. Bu sayede bu tür yemekler asla gaz yapmayacaktır.

İşte mutfakla ilgili bilmeniz gereken diğer püf noktalar

Temel Bıçak Kullanma Becerileri



Mutfakla yakından ilgilenen biriyseniz en temelde bilmeniz gereken bıçak kullanımıdır. Temel kesim tekniklerini öğrenmek hayatınızı kolaylaştıracaktır. Bıçak ile iyi doğrama yapma, ince dilimleme ve belirli tekniklerde kesme denemeleri yapabilirsiniz. Bıçağı doğru tutmayı, güvenle nasıl kesileceğini öğrenmeniz gerekir.

Yumurta Pişirme Yöntemleri



Kulağa basit geliyor ama mükemmel, akıcı bir yumurta sarısı bir anda kaybolabilir, bu nedenle zamanlama çok önemlidir. Yumurta nasıl pişirilir, omlet nasıl yapılır, poşe yumurta nasıl yapılır? Bu bilgileri bilmek mutfak yaşantısında sizleri bir adım öne taşıyacaktır. Yumurta pişirmenin püf noktalarına dikkat ederek yumurta pişirmede uzmanlaşabilirsiniz.

Makarna Pişirme Yöntemleri



İtalya'da makarnaya her zaman 'al-dente' servis edilir, bu kelimenin tam anlamıyla dişe gelme anlamına gelir - yumuşayana kadar kaynatılır, ancak yine de diriliği vardır. Bunun için bir tencereye makarnanın üzerini geçecek kadar iki kat su doldurun, tadına göre tuz ekleyin ve kaynatın. Makarnayı kaynayan suya dikkatlice bırakın ve yapışmaması için ilk iki dakika içinde karıştırarak 10-12 dakika pişirin. Farklı makarna şekillerinin farklı pişirme sürelerine sahip olacağını ve taze yumurtalı makarnanın kurutulmasından çok daha hızlı pişeceğini unutmayın.

Stok Suyu Hazırlama



İyi bir stok çorbalarınızı, yahnilerinizi ve risottolarınızı bir üst seviyeye çıkarabilir. Stok suyu sebze, et, tavuk ya da balık suyundan yapılabilir. Tatlandırmak, lezzetlendirmek için soğan, defne yaprağı, maydanoz, pırasa gibi sebzeler ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız stok suyunu makarna, pilav veya çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

Pirinç Pişirme Yöntemleri



Düzgün bir şekilde hazırlanmayı hak eden günlük temel ürünlerden biride pirinçtir. Kabarık tahıllar elde etmek için pirinç pişirici almanıza gerek yok. Pirinç nasıl pişirilir, hangi pirinç türü ne için kullanılır bilgi edinmek ve araştırmak iyi olabilir.

Hamur Yoğurma Becerileri



Ekmek vazgeçilmezdir, ancak fırından sıcakken taze bir somun tatmadıysanız, çok şey kaçırıyorsunuz. Unun suyla karıştırılması ve yumuşak bir yumruklama, hamurun esnek ve elastik olması için yoğurma yoluyla geliştirilmesi gereken glüteni harekete geçirir. Üzerine biraz un serperek düz, temiz bir yüzey hazırlayın ve kabaran hamurdan kasenizi alın. Yumruklarınızı kullanarak, hamuru daha küçük bir top haline gelene kadar itin, ardından bunu yoğurma yüzeyinize yayın. Ekmek değil diğer unlu mamuller içinde hamur ile uğraşmayı öğrenin.

Salata Sosu Hazırlama Yöntemleri



Vinaigrette, üç ölçü yağa bir ölçü sirke temel oranında yağ ve sirkeden yapılan basit bir Fransız salatası sosudur. Klasik bir Fransız sosunun nasıl yapıldığını bilmek kriz anlarında iyi bir salata hazırlamanın temellerindendir. Salata sosu hazırlamanın en önemli püf noktası sosun iyi karıştırılmasıdır.

Kaynak: lezzet.com.tr