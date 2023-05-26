Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş

Makarna, dünya genelinde sevilen ve sıklıkla tüketilen bir yiyecektir. Makarnanın fırında yapılan versiyonu ise oldukça lezzetli bir yemektir. İşte, fırında makarna yapmanın adımları:

1. Öncelikle makarnayı haşlayın. Makarnayı tuzlu suda pişirin ve ardından süzün.

2. Makarnayı fırın kabına alın. Makarnanın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

3. Sos için bir tavada kıyma, soğan ve sarımsağı kavurun. Ardından domates sosu, tuz ve baharatları ekleyin ve karıştırın.

4. Sosu makarnanın üzerine dökün ve karıştırın.

5. Fırın kabını önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

6. Fırından çıkardıktan sonra üzerine taze kekik veya maydanoz gibi yeşillikler ekleyebilirsiniz.

Fırında makarna, pratik ve lezzetli bir yemektir. Üstelik farklı soslarla da yapılabilir, örneğin beyaz soslu veya pestolu gibi. Bu tarifteki sos yerine, damak zevkinize uygun başka bir sos kullanarak da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun!

LAZANYA KIVAMINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

BİR PAKET YASSI MAKARNA

300 GRAM KIYMA

3 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1 ADET SOĞAN (YEMEKLİK DOĞRANMIŞ)

1 SU BARDAĞI RENDELENMİŞ KAŞAR

1 ADET HAVUÇ (KÜÇÜK KÜÇÜK KÜP KÜP DOĞRANMIŞ)

BİR DİŞ EZİLMİŞ SARIMSAK

TUZ

KARABİBER

BİR TATLI KAŞIĞI DOMATES SALÇASI

BİR TATLI KAŞIĞI BİBER SALÇASI

3 ADET RENDELENMİŞ DOMATES VEYA DOMATES SOSU

BEŞAMEL SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 YEMEK KAŞIĞI TEREYAĞI

2 YEMEK KAŞIĞI UN

4 SU BARDAĞI SOĞUK SÜT

KARABİBER

TUZ

LAZANYA KIVAMINDA MAKARNA TARİFİ



Öncelikle makarnalarımızı kaynatmak için bir tencerede suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynayan suyun içerisine mir miktar tuz ve az miktar da zeytinyağını suya ekleyip makarnalarımızı haşlanması için suyun içerisine ekliyoruz. Makarnalarımız kaynadıktan sonra biraz diri kalacak şekilde süzülmesi için bir süzgeçe koyuyoruz. Burada önemli olan noktalardan biri makarnaların çok fazla pişmemesi. Çünkü lazanyamızı fırında da pişireceğimiz için istediğimiz kıvama rahatça gelecektir. Çok kaynatmamız durumunda makarnalar lapa kıvamına gelecektir.

Daha sonra lazanyamızın içini hazırlamaya başlayabilir. Lazanyamızın içi için öncelikle bir tavaya zeytinyağımızı ekleyip kıymalarımızı kavrulması için tavaya ekliyoruz. Kıymalar suyunu çektikten sonra içerisine küp küp doğradığımız soğanları ekleyip 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavrulduktan sonra küp küp doğradığımız havuçları da kavrulması için tavamıza ekliyoruz. 3-4 dakika da bu şekilde kavurduktan sonra salçalarımızı ekleyip 1-2 dakika da bu şekilde kavurduktan sonra rendelenmiş domateslerimizi veya domates sosumuzu ekleyip, baharatları da ekledikten sonra 20 dakika bu şekilde pişireceğiz.

LAZANYA İÇİN BEŞAMEL SOS TARİFİ

Beşamel sos için tereyağımızı tencereye alıp eriyene kadar bekliyoruz daha sonra eriyen tereyağımızın içine iki yemek kaşığı unumuzu ekleyip unun kokusu çıkana kadar yani bir dakika kadar orta ateşte kavuruyoruz. Daha sonra dört bardak sütümüzü yavaş yavaş kavrulan unumuzun üzerine eklemeye başlıyoruz. Bu noktada sürekli karıştırarak beşamel sosumuzu kıvamı koyulaşana kadar yani kaynayana kadar pişiriyoruz. Tuzumuzu ve karabiberimizi ekleyip beşamel sosumuzun altını kapatıyoruz.

Lazanyamızın tüm malzemeleri artık hazır, son aşama olarak orta büyüklükteki bir borcam kaba öncelikle makarnamızı ve kıymalı iç harcımızı ekleyip borcamın içerisinde karıştırıyoruz. En son aşama olarak beşamel sosumuzu üzerine döküp hafifçe diğer malzemelerle karıştırıyoruz ve üstüne kaşar peynirimizi ekleyip 180 derece fırında 25 dakika boyunca pişiriyoruz. Lazanyamız yemeğe hazır afiyet olsun