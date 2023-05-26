Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar

Star TV'deki Yalı Çapkını dizisindeki yas süreci devam ediyor

Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde yas var. Ferit'in abisi öldü. Ekranı açanlar bir şok daha yaşadılar.

FERİT ÖLDÜRÜLECEK Mİ?

Abisinin mezarı başında ağlayan Ferit'e bir not geldi. Senin de sayılı günün kaldı yazılı notu gören Ferit büyük bir şok yaşadı.

Büyük korku yaşayan Ferit bu gelişme üzerine Seyran'ı taksiye kadar geçirdi.

İLGİNÇ BİR OLAY DAHA YAŞANDI

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nın Fuat'ı Doğukan Polat, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda çekilen cenaze töreni sahnesi sırasında ekip arkadaşlarına lokma gönderdi.

Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar - Resim : 1

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi “Yalı Çapkını”nın Fuat’ı Doğukan Polat, bu akşam yayınlanacak cenaze sahnesi için set ekibine lokma gönderdi. Geçtiğimiz bölüm trafik kazasında ölen Fuat’ın cenaze töreni için hafta içi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda çekim yapıldı.

Star TV'de yas var! Ekranı açanlar ölüm haberiyle sarsıldılar - Resim : 2

Çekimler için uzun saatler çalışan arkadaşlarına jest yapan Doğukan Polat, bir hayır lokmacısıyla anlaşarak lokma ikramında bulundu. Acılı sahneyi çekerken duygulanan ekip, “Doğukan, kendi cenazesine lokma gönderen ilk kişi oldu” diyerek Polat’ın kulaklarını çınlattı.

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