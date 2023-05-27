Şeyma Subaşı Japonya'da 6.1'lik depreme yakalandı: Şaşkınlığını gizleyemedi

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu eşi Mohammed Alsaloussi ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı, 6.1 şiddetindeki depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından deprem anını paylaşan Subaşı, "2 dakika öncesinden haber verdiler. Bu nasıl ülke ya?" ifadelerini kullandı.

Haber Global'in aktardığına göre Japonya'da meydana gelen 6.1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.

Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey. Bu nasıl bir ülke ya? Neyse... Bir sürü şey söylenir de söylemeyeceğim."