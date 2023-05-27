Şeyma Subaşı Japonya'da 6.1'lik depreme yakalandı: Şaşkınlığını gizleyemedi

Japonya'da depreme yakalanan Şeyma Subaşı şaşkınlığını gizleyemedi. Subaşı 6.1 deprem için "2 dakika öncesinden haber verdiler. Bu nasıl ülke ya?" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı Japonya'da 6.1'lik depreme yakalandı: Şaşkınlığını gizleyemedi

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu eşi Mohammed Alsaloussi ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı, 6.1 şiddetindeki depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından deprem anını paylaşan Subaşı, "2 dakika öncesinden haber verdiler. Bu nasıl ülke ya?" ifadelerini kullandı.

Haber Global'in aktardığına göre Japonya'da meydana gelen 6.1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.

Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey. Bu nasıl bir ülke ya? Neyse... Bir sürü şey söylenir de söylemeyeceğim."

Etiketler
Şeyma Subaşı
Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo... Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo...
Volkan Konak, vize alamayınca Almanya konserini iptal etti: Ne diyeyim yazıklar olsun Volkan Konak, vize alamayınca Almanya konserini iptal etti
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
İstanbul'da zincirleme cinayet: 5 kişiyi öldürüp gömdüler! 5 kişiyi öldürüp gömdüler!
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız' Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'
Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!' Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!'
Uzmanı verilerle açıkladı, rakam verdi: Altın fiyatlarında hiç duyulmamış tahmin! Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin!
En komik 6 burç belli oldu: Herkesin yüzünü güldürüyorlar En komik 6 burç belli oldu
Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın