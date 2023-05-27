Volkan Konak, vize alamayınca Almanya konserini iptal etti: Ne diyeyim yazıklar olsun

Sanatçı Volkan Konak, Almanya’dan vize alamadığı için konserini iptal ettiğini duyurdu.

Konak, Almanya'ya yaptığı vize başvurusunun iki kez iptal edildiğini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Konak, vize başvurusunun iptal edilmesi nedeniyle konserlerini de gerçekleştiremediğini ifade ederek Türkiye’nin en çok tartışılan ‘yabancı’ konusuna ilişkin “Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden, artık Avrupa'ya bile vize alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konak, açıklamasında şunları söyledi:

“Sevgili dostlar; Dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden, artık Avrupa’ya bile vize alamıyoruz ve Almanya’dan iki kez vize için ret aldık, dolayısıyla mayıs ayı Almanya konserimizi iptal ettik. Dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Ne diyeyim yazıklar olsun.”