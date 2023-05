Müfit Can Saçıntı’ya davet gönderen belediye gösterisini iptal etti: "Başkanımız paylaşımlarınızı görmüş"

Sanatçı Müfit Can Saçıntı, kendisine davet gönderen bir belediyenin, gösterisini iptal ettiğini uzun bir mesajla duyurdu.



Saçıntı’nın gösterisinin iptal gerekçesi olarak “Belediye başkanımız, Müfit Bey’in sosyal medya paylaşımlarını görmüş” ifadeleri kullanıldı.

Belediyeden ‘Trakya’daki bir ilçe belediyesi’ olarak bahseden ancak isim vermeyen Saçıntı’nın konuya dair Twitter’dan şunları yazdı:

Şu an, şu saatte bir ilçe belediyesinin organizasyonuyla sahnede olmam gerekiyordu. Olmadı; evde oturuyorum. Neden olmadı? Neler oldu? Son 6 yıldır sahne gösterileri yapıyorum! Bir tek gün, bir tek belediyenin kapısını çalmadım! Menajerime ve organizatörlerimize kesin tavrımı belirttim; “benim adıma hiçbir belediyenin kapısını çalmayacaksınız! Davet olursa o başka; hangi partiden olursa olsun belediyeler halkın belediyesidir, o belediye başkanı bunu bilse de bilmezlikten gelse de…”

6 yıldır yaklaşık 400 gösteri yaptım. Bunların sadece 10 küsür tanesi belediye gösterisi… Çünkü ben hiçbir belediyenin kapısını çalmadım, sadece az sayıda davete icabet ettim… Belediyeleri de açıkça söyleyim; CHP, AKP, MHP, bir de Tunceli Belediyesi; TKP… Davet eden bunlardı. Parti demişken, partilerden gelen teklifler de olmadı değil! Oldu. Kabul etmedim!

“Sanatçı siyaset yapmaz” zırvasına inandığım için değil! Ben particilik değil ama siyaset yapıyorum! Ben kendimi bildim bileli anti kapitalistim. Benim filmlerim de anti kapitalist filmler! Bunun için kendimce bedel ödüyorum; en basit kapitalist tabirle; “Kardan zarar ediyorum”

Ancak hangi partiden olursa olsun; belediyeler halkın belediyesidir. Bu nedenle belediye logosu ile yan yana gelirim ama parti logosu ile yan yana gelmem! Her neyse, parantez işareti yapmadan açtığım parantezi kelimeyle kapatıyorum!

‘ÜÇ GÜN ÖNCE DAVET ALDIK’

Üç gün önce Trakya’daki bir ilçe belediyesinden davet aldık. Her konuda anlaştık!

“Belediye başkanımız gösteriden önce bir konuşma yapabilir mi” diye sordular.

“ Belediyeler tüm halkın belediyesidir, parti propogandası yapmayacaksa, yapabilir” dedik!

“ Emin olun başkanımız parti propagandası yapmayacak” dediler!

Bir tanıtım videosu istediler! Çektim, yolladım. “Belediye başkanımız, belediyenin ismini de geçirebilir mi, diye sordular” şeklinde bir mesaj aldık.

‘TAM YENİ VİDEO ÇEKERKEN İPTAL MESAJI’

Tam yeni bir video çekmeye hazırlarken yeni mesaj aldık;

“Belediye başkanımız gösteriyi iptal ettiler”

“Sebep?”

“Belediye başkanımız, Müfit Bey’in sosyal medya paylaşımlarını görmüş. Gösteriyi iptal etti”

Çıkan kısmın özeti budur!

‘BEHEY BAŞKAN NE VARMIŞ PAYLAŞIMLARIMDA’

Behey başkan! Ne varmış paylaşımlarımda!? Bir kelime hakka, hukuka aykırı paylaşımım olsa savcılar gereğini yapardı! Siz kimsiniz! ? Bir partinin oylarıyla başkan olmuş olabilirsiniz! Ancak her partiden bütün halkın belediye başkanısınız! Belediye’nin bütçesi her partiden insanın vergileriyle oluşuyor!

Siz ne demek istiyorsunuz? Belediye sizin babanızın çiftliği mi? Her partiden vatandaşların vergisiyle oluşan bütçeyi sadece sosyal medya paylaşımlarını beğendiğim yandaşlarıma harcarım” mı demek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz!

"BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Ben kapınızı çalmadım; siz benim kapımı çaldınız! Ancak ben bu zihniyeti hem yerden yere çalar hem halkıma, milletime şikayet ederim! Benim derdim para değil, derdim para olsa ben sizin kapınızı çalardım siz benim değil! Neyse!

Belediye başkanının gösterimizi iptal ettiği haberi gelince ben kahkaha attım. Gerçekten kahkaha attım; şahitlerim var!

Organizatör arkadaşımız Batuhan: – Hocam, üzülmediniz mi? Neden gülüyorsunuz, dedi?

– Neden üzüleyim, dedim. Dün benim için böyle bir belediye başkanı yoktu, bugün yine yok. Benim için yok hükmünde, nesine üzüleyim!

‘BU BAŞKANA TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YAPMAK İSTİYORUM’

Eskilerin dediği gibi; bir belediye başkanın duasıyla var olmadım ki, bedduasıyla yok olayım! O belediye başkanı kaç yıldır var bilmiyorum! Ancak ben 1986’da Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu’ndan beri, 1990 Levent Kırca Olacak O Kadar programından beri varım! Bu tür belediye başkanlarının adaletsiz, liyakatsız zihniyetlerini yok etmek için varım! 10 ay sonra yerel seçimler var! Bu belediye başkanın karşısında kim varsa onun yanında yer alıp bu başkana karşı tek kişilik gösteri yapmak istiyorum! 5 kuruş para almayacağım! Çünkü benim derdim para değil; Her vatandaşın parasıyla oluşan belediye bütçesini sadece kendi yandaşlarına yedirmeye çalışan, belediyeyi kendi babasının çiftliği sanan belediye başkanına ders vermek! Bu dersi dert edindim, sevenlerimin desteğini bekliyorum!

