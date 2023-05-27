'AKP'nin arka bahçesi' eleştirileri yapılıyordu: TCDD Taşımacılık A.Ş’de borç rekoru kırıldı

Demiryolu taşımacılık sektöründe rekabetin artırılması ve serbestleşmenin sağlanması amacıyla 2016 yılında TCDD’ye bağlı kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş’nin dönem zararı açığa çıktı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, yönetiminde çok sayıda eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticilerinin de bulunduğu şirketin 2022 yılı dönem net zararı, 2021 yılına oranla yüzde 53 arttı. Şirketin toplam zararı ise 5,5 milyar TL’yi aştı. Şirketin ilk faaliyet yılı olan 2017’deki net dönem zararı 631 milyon 737 bin TL olarak kaydedildi.

'İSTİKRARLI' BİR ŞEKİLDE ZARAR EDİYOR

Şirket 2018 yılında da zarar açıkladı. 2018’i 631 milyon 737 bin TL bakiye ile açan TCDD Taşımacılık’ın zararının 2018 yılının sonunda ise 924 milyon 662 bin TL’ye ulaştığı bildirildi. 2019 yılında ise şirketin zararı 10 haneli rakamlara çıkarak 1 milyar 87 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin zarar geleneği 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da bozulmadı. 2022 yılında rekor zarara imza atan şirketin zararında yıllara göre yaşanan değişim, mali raporlara şöyle yansıdı:

•2020: 1 milyar 331 milyon 170 bin TL

•2021: 1 milyar 641 milyon 228 bin TL

•2022: 2 milyar 511 milyon 434 bin TL

Şirketin 2023 yılı itibarıyla geçmiş yıllardan birikerek gelen zararı ise 5 milyar 617 milyon 851 bin TL olarak kayıtlara geçti. Şirketin kısa vadeli bazı borç kalemleri ise şöyle oldu:

•Ticari borçlar: 1 milyar 94 milyon 39 bin TL

•Vergi ve diğer yükümlülükler: 101 milyon 8 bin TL

•Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 17 milyon 518 bin TL