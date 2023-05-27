Hataylı depremzedeler seçim öncesi konuştu: “Sorumluların yargılanması için yarınki seçim çok önemli”

Türkiye, yarın seçimini yapacak. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 7,8 büyüklüğündeki depremde yerle bir olan Antakya’da depremzedeler yarın yine sandık başına gidecek. Depremin üzerinden 111 gün geçmesine rağmen su, barınma ve temizlik gibi sorunlar yaşayan Hataylılar üç ayı aşkın bir süredir çözülemeyen tüm bu sorunlarıyla birlikte oylarını kullanacak.

Gerçek Gündem’e konuşan 22 yaşındaki Antakyalı depremzede, Hatay’da hala birçok sorunun yaşandığını söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte çadırda kalmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirten depremzede, Hatay’da hala en önemli konunun su sorunu olduğunu ifade etti:

“Hatay’da şu anda hava 35 derece. İnsanların yazlık kıyafete ihtiyacı var. En önemlisi ise su. Hava bu kadar sıcakken insanlar susuz kalamaz, bunun acilen çözülmesi gerek artık. Hala içme suyu sıkıntısı yaşamak ironik ve bir o kadar da üzücü bir durum. Sıcaklarla birlikte sinek, haşere gibi problemler de arttı. İlaçlama sıklığı artırılmalı.”

“BİZE YAŞATILAN HER ŞEYİN HESABINI SORACAĞIZ”

“Yarınki seçimde yaşadığımız tüm acıların hesabını soracağız” diye konuşan 22 yaşındaki Hukuk Fakültesi öğrencisi Emir, güvenliğinden endişe duyduğu için soyadını söylemek istemedi. Antakyalı depremzede, yarınki seçimlerde de oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini belirtti:

“Yarın seçimlerde oy vermemek gibi bir seçenek ya da düşünce olmamalı bile. Ben dahil çevremdeki birçok kişi ikinci turda da oy vermeye gidecek. Ne olursa olsun herkes gidip oy kullanmalı ve yaşadığımız her şeyin hesabını sormalı. Hiçbir şey bizim geleceğimizden önemli değil.”

Hatay’daki ilk tur seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü belirten depremzede, “Görmezden gelinen ve bilerek enkaz altında bırakılan Hatay’ın tepkisinin daha farklı olmasını beklerdim” dedi.

“OY VERMEYEN ÜLKEYE İHANET ETMİŞ OLUR”

24 yaşındaki Antakyalı depremzede Beyza Çakmak da Hatay’da hala su, barınma, kıyafet ve ulaşım sorunlarının olduğunu belirtti. Yarın Antakya’da oy kullanacak olan Çakmak, uçak bileti olmadığı için önce Adana’ya daha sonra otobüsle Hatay’a gitmek zorunda kaldığını söyledi. Depremzede, ikinci turda katılım oranının artacağını düşündüğünü dile getirdi:

“İkinci turda ilk tura göre katılımın artacağını düşünüyorum çünkü askıda bilet kampanyası özellikle öğrencilere çok fayda sağladı.”

Çakmak, ilk turdaki sonuçlar için Hataylı depremzedelere yönelik kullanılan çirkin sözlerin kendisini çok üzdüğünü söyledi. Antakyalı depremzede, “İkinci turda şehrimize ve ülkemize bağlı olduğumuzu göstereceğiz ve hedefimize ulaşacağız. Bu seçimde sandıklara daha fazla sahip çıkmalıyız. Oy vermeyenler bize de ülkeye de ihanet etmiş olur” diye konuştu.

“SORUMLULARI YARGILAMAK İÇİN BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ”

Sergen Susam da yarın Antakya’da oy kullanacak depremzedelerden biri. Susam, yarın oy vermeye gitmeyecek olanlara çok kızgın ve kırgın olduğunu belirterek, herkesi oy kullanmaya çağırdı:

“Ben depremde çok sayıda sevdiğimi ve şehrimi kaybettim. Bunun sorumlularını yargılamak için bu seçimde oy kullanmak çok önemli. Lütfen oy verin.”

“KILIÇDAROĞLU’NA VEFA BORCUM VAR”

Depremden önce Defne Hastanesi’nde radyoloji teknikeri olarak çalışan Antakyalı depremzede, yarınki seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini belirterek Kılıçdaroğlu’na bir vefa borcunun olduğunu söyledi:

“İktidara olan öfkem hep vardı ama depremden sonra duyduğum öfke hiçbir şeye benzemiyor. Deprem sonrası ilk suyumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana 1000 km öteden getirdi, kuzenimi enkazdan Ankara Belediyesi itfaiyesi çıkardı. Benim Kılıçdaroğlu’na bir vefa borcum var ve yarın gidip onu ödeyeceğim.”

“BEN BİR ARAP ALEVİ OLARAK SÜNNİ ÇOĞUNLUĞUN OLDUĞU BÖLGEDE BÜYÜDÜM”

Hatay’daki birinci tur seçim sonuçlarının kendisini şaşırtmadığını belirten depremzede, ikinci turda Hatay’da katılım oranının düşebileceğini ifade etti:

“Katılım oranı düşebilir. Bu sürpriz olmaz. Gönüllüler ve muhalefet insanları şehre taşıma konusunda çalışıyor ama bu yeterli olmayacaktır çünkü artık başka şehirlere yerleşen insanlar için tekrar gidip gelmek çok yorucu olacaktır.”

“Hataylıların seçiminin ise nüfusları artık merkez ilçelere yakın olan ilçelerden dolayı yine Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını düşünüyorum” diye konuşan 30 yaşındaki depremzede, Samandağ, Defne, İskenderun ve Antakya’nın belli bölgelerinde yaşayan seçmenlerin diğer ilçelerdeki durumdan pek haberlerinin olmadığını ifade etti:

“Ben bir Arap Alevi olarak Sünni çoğunluğun olduğu bir bölgede büyüdüm. Dolayısıyla iktidara oy veren kesime uzak değilim, birinci tur sonuçlarını normal görüyorum.”

“GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE 250’DEN FAZLA BİLET KESTİM”

Susam, “Benim çevremde ilk tur gelip ikinci tur gelmeyecek olan insanlar var. Ancak ilk tur gelmeyip ikinci tur gelenler de olacak çünkü bu seçimi ‘kader’ seçimi olarak gören de çok kişi var. Ben gönüllülerle 250'yi aşkın bilet kestim ve bilet kestiklerimin çoğunluğu kadındı” dedi.

“BU BİZİM SON SEÇENEĞİMİZ”

Yarın Antakya’da Kuzeytepe Mahallesi’nde oy kullanacak olan Ahmet Kutlu ise, ikinci turda Hatay’da seçime katılım oranının ilk tura göre artacağını düşündüğünü ifade etti. Kutlu, 28 Mayıs seçimlerinin herkesin ‘son’ seçeneği olduğunu belirtti:

“Ben Hatay’da katılımın daha da artacağını düşünüyorum çünkü bu bizim artık son seçeneğimiz. Eğer şehri terk edenler organize edilip Hatay’a getirilirse katılım daha da artacak.”

“DEPREMİN BAŞINDAN BERİ AYNI SORUNLARI YAŞIYORUZ”

Depremin üzerinden 111 gün geçmesine rağmen Hatay’da su ve çadır sıkıntısının yaşanmaya devam ettiğini ifade eden Kutlu, kendisinin de çadırda kaldığını söyledi. Depremzede, özellikle seçimden sonra Hatay’a gelen yardımların çok azaldığını dile getirdi:

“Hijyen malzemesi bulamıyoruz, tuvalet sorunu yaşıyoruz. Merkeze çok yakın olmamıza rağmen depremin başından beri hala aynı sorunları yaşıyoruz.”

“NE OLURSA OLSUN HERKES OY VERMELİ, OYUNA DA SAHİP ÇIKMALI”

Ülkedeki sorunları Kemal Kılıçdaroğlu’nun çözebileceğine inandığını belirten depremzede, birinci turdan sonra da asla umudunu kaybetmediğini söyledi.

Yarın oy vermeye gitmek istemeyenler ve gitmeyecek olanlar için “Ne olursa olsun herkes oy vermeli, verdikleri oya da sahip çıkmalı” şeklinde konuşan Kutlu, birinci turdaki oyların şaibeli olduğuna inandığını ifade etti:

“Birinci turda oyların adil bir şekilde sayılmadığını düşünüyorum. Biz ilk turda CHP olarak sandık başında uğraş verdik. Yarın da aynısını yapacağız.”

“BİZ CHP OLARAK SAHADAYIZ, ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu’nun kuzeni olan Ahmet Kutlu, ilk turda sandık görevlisi olduğunu belirtirken yarın da Fenerbahçe İlkokulu’nda sandık sorumlusu olacağını söyledi.

Kutlu, “Biz CHP olarak sahadayız ve elimizden geleni yapacağız. Kuzenim bu sefer kazanamazsak siyaseti bırakacağını söylüyor, yani kendinden o kadar emin” dedi.

“OYLARIN İKTİDAR VE AKP TARAFINDAN ÇALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR”

Çevresinde ilk tur oy kullanan ancak ikinci turda sandığa gidemeyecek olan Hataylıların olduğunu söyleyen Kutlu, bu kişilerin oy kullanmamasının nedeninin iktidar olduğunu belirtti:

“Oyların iktidar ve AKP tarafından çalındığını düşünüyorlar bu yüzden sandığa gitmek istemiyorlar. Seçimin adil bir şekilde olmayacağını düşünüyorlar. Çalmazsa, çaldırmazsak bu seçimi alacağız.”

“DAHA NEYİ BEKLİYORLAR, BİLMİYORUM”

25 yaşındaki avukat Onur Fırat Çetin de Hatay’daki sorunların devam ettiğini belirtti. Çetin, Hatay’da birden fazla boş konteyner gördüğünü ancak içlerinin boş olduğunu söyledi:

“Bu boş konteynerlerin halka dağıtılması için daha neyi bekliyorlar, bilmiyorum. Yollar da çok kötü ve sağlık sistemindeki sıkıntılar devam ediyor.”

İkinci turda Hatay’daki katılım oranın düşeceğini düşündüğünü belirten Antakyalı depremzede, ilk tur sonuçlarının kendisini şaşırttığını dile getirdi:

“İnsanlar uzak yerlere gittiler ve 2 haftalık kısa bir süre içerisinde git-gel yapmaları çok zor. Hatay’da ilk turda da beklenenin dışında bir sonuç olduğunu düşünüyorum.”

“BU SEÇİM SADECE BİZİ DEĞİL BİZDEN SONRAKİLERİ DE ETKİLEYECEK”

Herkesin yarınki seçimde oy kullanması gerektiğini vurgulayan Çetin, bu seçimin herkesi önemli ölçüde etkileyecek bir seçim olduğunu ifade etti:

“Ülkemizin geleceği için ve anayasanın gerektiği şekilde seçim hakkı sonuna kadar kullanılması gereken bir hak. Bu seçim sadece bizi için değil bizden sonraki nesillerin de yaşamını etkileyecek bir seçim.”

Kaynak: Gerçek Gündem