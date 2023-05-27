Demirtaş Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna bir gün kala HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir paylaşım daha yaparak “Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir.” dedi.

Demirtaş, seçmenleri Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye çağırarak “Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş paylaşımının tamamında şunları söyledi:

Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'na oy verin, Türkiye nefes alsın.

Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir.



Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir.



Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz.



Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 27, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem