Hatay'da su sorunu devam ediyor: Depremzede yurttaşlar 19 Mayıs'ı metrelerce kuyrukta geçirdi

Tüm yurtta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken, depremlerde yıkımın en yoğun yaşandığı Hatay'da yurttaşlar bayramı su kuyruğunda geçirdi.

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun birçok bölgesinde kutlanırken, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın en büyük yaşandığı Hatay’da yurttaşlar uçsuz bucaksız su kuyrukları oluşturdu.

Depremlerde 50 binden fazla yurttaş hayatını kaybederken, milyonlarca yurttaş evini ve işini kaybetti.

Hatay’dan gelen görüntüler kentteki su sıkıntısının durumunu gözler önüne serdi.

Türk Tabipleri Birliği de (TTB) geçmişte yaptığı açıklamalarda, kentteki su sıkıntısına dikkat çekmiş ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu. TTB’den yapılan açıklamada, "Depremin üzerinden üç ayı aşkın süre geçti. Hatay'da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta; Sağlık Bakanlığı ise bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır. Şeffaf bir biçimde verilerin paylaşılması ve belirsizliğin giderilmesi çağrımızı yineliyoruz” denilmişti.

Hatay’dan gelen görüntüler TTB’nin çağrısına kulak verilmediğini de ortaya koydu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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