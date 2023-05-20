Otoyolda feci kaza; 1 ölü 1 ağır yaralı

İstanbul İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan genç kadın hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Otoyolda feci kaza; 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza gece saat 24.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; İbrahim Baguç (26) idaresindeki otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken Orhangazi kavşağı yakınlarında Kadir Coşkun (32) idaresindeki TIR’a arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan otomobil sürücüsü İbrahim Baguç’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevketti. Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Saime Gül (23) isimli genç kadının ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin içinde bulunan alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Baguç’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
trafik
Son Güncelleme:
Hizbullah davalarının avukatı sessizliğini bozdu: 'Cinayet görüntülerini hâkimler izleyemedi' Hizbullah davalarının avukatı sessizliğini bozdu: 'Cinayet görüntülerini hâkimler izleyemedi'
TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu
Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Optimar araştırdı: İşte birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi İşte birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi
Halk itiraz etti: Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı
Maaş zammı öncesi kapsamlı çalışma: Memurlara 3 yeni düzenleme yolda Maaş zammı öncesi kapsamlı çalışma: Memurlara 3 yeni düzenleme yolda
MHP ikinci tur için seçim sloganını paylaştı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı MHP ikinci tur için seçim sloganını paylaştı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun!