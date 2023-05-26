Gökhan Zan seçmen kağıtlarıyla paylaştı | Seçimde şaibe iddiaları: 'Yüzde 100'e yakın CHP seçmeninin olduğu yerde cesaret etmişler'

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turuna 3 gün kalırken 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin şaibe iddiaları hakkında tartışmalar sürüyor.

Dün CHP’den Hatay Milletvekili seçilen Servet Mullaoğlu’nun Samandağ ilçesinde aynı adreste 300 seçmen tespit ettiklerini duyurmasının ardından bugün de İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Gökhan Zan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"DIŞ GÖREVDE OLAN 300 POLİS 142 BELGESİ OLMADAN OY KULLANDI"

Gökhan Zan, Hatay'da dış görevde olan 300 polisin 142 belgesi olmadan oy kullandığını iddia ederken; "Samandağ da tek bir evde bile 300 sahte seçmen tespit edildi. Elçiliklerde durum daha vahim. 28 Mayıs Pazar günkü seçimde lütfen sandık görevlileri ve parti temsilcileri dikkatli olup, önlem alsınlar!" diye yazdı.

Gökhan Zan'ın açıklaması şöyle oldu:

"MÜŞAHİTLERİN GÖREVLERİNİ YAPMALARI ENGELLENDİ"

14 Mayıs seçimlerinde İskenderun Çay Mahallesinde dış görevde olan 300 polis gelip oy kullandı. Oysa ki, 142 belgesi çok önemli Kolluk kuvvetleri sadece kendilerine verilen 142 nolu belge ile oy kullanabilir ve oy kullandıktan sonra bu belgeyi sandık kuruluna teslim etmeleri gerekir. (Genelge 135, madde 33/4)

142 belgesi ile oy kullanan seçmenlerin adı seçmen listesinin sonuna eklenir ve adının karşısına imzası atılır. Gelen şikayetler üzerine Hatay seçimlerinde kolluk kuvvetlerinde 142 belgesi olmadan oy kullandığı tespit edildi. İskenderun Denizciler Mahallesi İmam Hatip Okulu'da da başkasının adına oy kullanma tespit edildi. Ayrıca seçim sabahı parti müşahitleri özellikle okullara alınmadı, görevlerini yapmaları engellendi.

"TEK BİR EVDE 300 SAHTE SEÇMEN TESPİT EDİLDİ"

Samandağ da tek bir evde bile 300 sahte seçmen tespit edildi. Samandağ'da %100 e yakını CHP seçmeninin olduğu yerde buna cesaret etmişler. Elçiliklerde durum daha vahim. 28 Mayıs Pazar günkü seçimde lütfen sandık görevlileri ve parti temsilcileri dikkatli olup, önlem alsınlar!!!

İşte sahte seçmenlere örnek...

Sevgili dostlar,

14 Mayıs seçimlerinde İskenderun Çay Mahallesinde dış görevde olan 300 polis gelip oy kullandı.

Oysa ki, 142 belgesi çok önemli ‼️

📌Kolluk kuvvetleri sadece kendilerine verilen 142 nolu belge ile oy kullanabilir ve oy kullandıktan sonra bu belgeyi sandık… pic.twitter.com/UnB657F3lg — Gökhan Zan (@GokhanZanResmi) May 26, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem