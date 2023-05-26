Turan Hareketi'nden ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek kararı

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamalarına bir yenisi eklendi.

Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Esen'in yaptığı açıklama şöyle:

"İKTİDAR PARTİSİNİN TÜRK MİLLETİNİ MADDİ VE MANEVİ SÖMÜRMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

"Cumhuriyetimizin 100. yılının son seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Turan Hareketi Partisi Başkanlık Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almış bulunmaktayız. Büyük Türk milleti, bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm savunduğumuz ve kuruluş amaçlarımızın hakları bizde saklı kalmak kaydı ile bu seçimlerde bir tarafı destekleme lüzumu doğmuştur. Doğal olarak bulunduğumuz konumun muhalefet olması sebebiyle ülkedeki kutuplaşmanın, huzursuzluğun, yoksulluk ve yolsuzluğun, yandaş, eş dost, akraba kayırmanın, tüm kurumların tarikat ve cemaatlerin tarafından ele geçirilmiş olmasının, toplumsal ayrışma ve yozlaşmanın, iç ve dış tehditlerin 21 yıllık iktidarın ürünü olduğunu görmezden gelemeyiz. Milyonlarca işgalciyle demografik, ahlaki, sosyal, kültürel, iktisadi, içtimai, Türk egemenlik haklarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, devletimizin kurucu değerlerine oluşturulan kastın Cumhur İttifakı tarafından ağırlaştırılarak uygulandığını yok sayamayız. Dolayısıyla muhalefet partileri, bizler eleştirel haklarımızı bugün bir kenarı bırakmalıyız. İktidar partisine bir 5 yıl daha Türk milletini teslim edemeyiz. Bir 5 yıl daha iktidar partisinin Türk milletini maddi ve manevi sömürmesine izin veremeyiz. Bir 5 yıl daha Türk egemenlik hakları, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinde karşı devrimlerini tamamlama fırsatı tanıyamayız.

"BU KEYFİ GÜCÜN BİR DİKTAYA DÖNÜŞEBİLECEĞİNİN DERİN ENDİŞESİ İÇERİSİNDEYİZ"

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde parlamentoda Cumhur İttifakı'nın almış olduğu sandalye çoğunluğunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı'nın da kaybedilmesi durumunda tam bir keyfi güç oluşacağı, bu keyfi gücün bir diktaya dönüşebileceğinin derin endişesi içerisindeyiz. Bu noktada adil ve denetleyici, Türk milletine nefes aldıracak idare merkezinin oluşması adına Sayın Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulu kabinesinin yürütme haklarının Millet İttifakı tarafında olmasının duygusal bir durum olmadığına, ülkemizin ve Türk milletinin geleceği adına en uygun formül olduğu kanaatine varmış bulunmaktayız. Denge ve denetleme mekanizmasının daha güvenilir olacağına dair düşüncemizin sandığa gidecek her seçmen tarafından iyice düşünülmesi tüm samimiyetimizle tavsiyemizdir."

Kaynak: ANKA