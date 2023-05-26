Milliyetçiler Dayanışma Platformu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek kararı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakat sonrasında seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

MİLLİYETÇİLER DAYANIŞMA PLATFORMU'NDAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Milliyetçiler Dayanışma Platformu ve Ümit Özdağ ortak açıklama yaptı. Platform adına açıklama yapan; Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Özdağ ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kemal Kılıçdaoğlu'nu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde destekleyeceklerini açıkladı. Okuyan, 1. turda destekledikleri ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesinden de rahatsız olduklarını vurguladı.

Yaşar Okuyan, 64 ilde ülkücü camianın Salih Dilek gibi önde gelen isimlerini Kılıçdaroğlu için ikna ettiklerini ifade etti. Okuyan; "Bu ikna sürecinin başarılmasında Ümit Özdağ’ın son dönemdeki stratejileri ve politikaları etkili oldu" dedi.

YAŞAR OKUYAN'DAN ÜMİT ÖZDAĞ İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALEBİ

Okuyan, Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a teşekkür etmesi gerektiğini savunurken; "Sayın Kılıçdaroğlu keşke Genel Başkanı (Ümit Özdağ) İçişleri Bakanı olarak, partiden bir iki kişiyi de en iyi yerlerde değerlendirse" diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'KADER SEÇİMİ' VURGUSU

Basın toplantısında açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kader seçimi: Türkiye göçmenistan olacak mı yoksa Türkiye olarak mı kalacak? Bunu bir referandum olarak görüyoruz" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçiler Dayanışma Platformu'nun açıklamasından ve desteğinden dolayı kendilerine şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Kader seçimi: Türkiye göçmenistan olacak mı yoksa Türkiye olarak mı kalacak? Bunu bir referandum olarak görüyoruz. Türk halkının Türkiye'nin örtülü istilasına hayır diyeceğini düşünüyoruz. Terör örgütleriyle uzun vadeli, stratejik bir mücadelenin de yaşama geçirilmesine şahit olacaksınız.

Zafer Partisi 13 milyon sığınmacının vatanlarına; devletler hukukuna ve insan haklarına uygun bir şekilde ama Türk halkının da yüksek menfaatlerini koruyacak bir anlayışla bir sene içerisinde geri yollanmalarının güvencesidir. Pazar günü Türk halkından oyunu Türkiye'yi geri almak, göçmenistan izin vermeyecek şekilde kullanmasını hassasiyetle rica ediyorum."