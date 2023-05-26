CHP'li Başarır'dan Soylu'ya 'Oy ve Ötesi' tepkisi: Sen bu ülkedeki yasalardan, millet iradesinden büyük müsün?

CHP’li Başarır “Süleyman Soylu denen hadsiz, hukuksuz, sözde seçimlerin güvenliğinden sorumlu içişleri bakanı demiş ki: ‘Emniyet müdürlerine talimat verdim. Oy ve Ötesini sandıklara yaklaştırmayacaklar’. Sen kimsin? Sen bu ülkedeki yasalardan, millet iradesinden büyük müsün? Utanmaz adam, bu ülkede 1950’lerden beri anayasada da belirtildiği gibi seçimlerin yürütülmesindeki temel ilke, “Gizli oy, açık tasnif” yöntemidir. Sen insanların sandığı denetlemesini nasıl engelleyebilirsin?” dedi.

TÜM YURTTAŞLARIMA SESLENİYORUM: OY VE ÖTESİNE, SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN!

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu ve yine Milletvekili Seçim Kanunu’nun 2.maddesini hatırlatan CHP’li Başarır, “Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunun 2.maddesi, ‘oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.’ demiştir. Sen madde açık olmasına rağmen nasıl böyle bir talimat verebilirsin ey Soylu? Ayrıca tüm partiler müşahit olarak tüm vatandaşları görevlendirebilir. Sen bu insanları sandıktan mı uzaklaştıracaksın? Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum: Oy ve Ötesine, sandıklara sahip çıkın! Artık sandık iradesi ve sandıktaki oylar partisel değil, toplumsal bir olay haline gelmiştir. Öğretmenlerimize, doktorlarımıza, avukatlarımıza, gençlerimize ve tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Gelin, sandığa sahip çıkalım.” Sözlerini dile getirdi.

SON OY KESİNLEŞENE KADAR SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIM!

Süleyman Soylu’nun yapmak istediği şeyin milletin iradesine bir darbe girişimi olduğunu ve bunun anayasal bir suç teşkil ettiğini belirten CHP’li Başarır, “Şunu herkes bilsin: Bu seçimde 85 milyon, oylarına sahip çıkacak. Ben Mersin Milletvekiliyim ama bugün Şanlıurfa’ya gidiyorum ve son oy kesinleşene kadar da orada sandığa sahip çıkacağım. Tüm yurttaşlarımızı da sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Süleyman Soylu gibi Bekir Bozdağ gibi adamlara, Ulaştırma Bakanlığındaki zat gibi adamlara asla güvenmeyin. Biz kendi irademize kendimiz sahip çıkacağız.” dedi.