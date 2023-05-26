Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı AKP'ye geçti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için sandık başına gitmeye saatler kala görevinden istifa eden Gelecek Partisi İl Başkanı Ali Ünal, AKP rozeti taktı.

Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı AKP'ye geçti

Balıkesir’de Gelecek Partisi Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve kısa süre önce istifa eden Ali Ünal, düzenlenen törenle AKP'ye geçti.

AKP İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Ali kardeşimiz 2019’da yuvasından ayrılmıştı. Şimdi tekrar yuvaya döndü. Kendisine hoş geldin diyoruz. Biz mutluyuz. Ali kardeşimizle yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnsanlar hayatında belli bir çizgide devam ederken farklı tercihler yapabiliyor. Ali kardeşimizin de daha önceki tercihlerine saygı duyduk. Kendisi de daha sonra bu tercihte bazı sıkıntılar olduğunu gördü. Ben dedi davama, yoluma, arkadaşlarıma, yuvama geri dönüyorum. Biz de seve seve hoş geldin Ali kardeşim dedik. Tekrar kendisine hoş geldin diyorum, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte, 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Doğru adamla yolumuza devam. 28 Mayıs’ta hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak; Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak” dedi.

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