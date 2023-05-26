Memleket Partisi'nde toplu istifa

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nde basın açıklamasında bulundu.

Akdere, 2,5 yıl önce "Memleket Hareketi" ile çıktıkları yolculukta 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin kendilerini ortada bıraktığını ifade etti

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kendisi ile birlikte 11 ilçede görevli 150 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akdere, "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Akdere şunları söyledi:

"Başta Genel Başkan Sayın Muharrem İnce olmak üzere, parti meclisi ve MYK üyelerinden görevde olan arkadaşlarımdan hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Genç arkadaşlarımın adına da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü hiç kimseden menfaat beklentisi olarak siyaset yapmadık. Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum."