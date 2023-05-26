Muharrem İnce: Pazartesi günü yeniden başlıyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilk turda adaylıktan çekilmiş ve daha sonra sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. İkinci tur için tavrı merak edilen İnce, kendisinin ve partisinin tarafsız kalacağını açıklamıştı.

İnce, bugün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "vazgeçmedim" mesajı verdi. İnce'nin paylaşımı şöyle oldu:

"Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!

Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz."