Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye telefon: 'Senin için ve hasta olan annen için ne yapabilirim?'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden 3 gün önce adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi çekilme kararı sonrası aradığını, "Senin için ne yapabilirim, hasta olan annen için ne yapabilirim" diye sorduğunu yazdı.

ERDOĞAN ARADI, "NE YAPABİLİRİM?" DİYE SORDU

"Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi." diyen Selvi, hem Muharrem İnce'nin hem de annesi Zekiye İnce'nin sağlık durumunun bozulduğunu aktardı. "Muharrem İnce’nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş." diyen Selvi, Erdoğan'ın İnce'yi çekilme kararı sonrası arayarak İnce'nin şunları söylediğini aktardı: 'Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu.'