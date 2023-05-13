Muharrem İnce'ye tepki yağdı: Erdoğan ile görüştü, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamış ve kendisine yurt dışından verilen oyların ne olacağı tartışma konusu olmuştu. İnce, adaylıktan çekilirken hangi adayı desteklediğini de açıklamamış, Millet İttifakı'nı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapmıştı. Gelişmelerden sonra İnce'nin Millet İttifakı'nın büyük Ankara mitingine davet edildiği söylenmişti.

KILIÇDAROĞLU: ULAŞAMADIM

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce, Ankara mitinge davet edildi mi?" sorusuna "Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim" yanıtını verdi.

ERDOĞAN: KENDİSİNİ ARADIM, KONUŞTUM

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise katıldığı ortak yayında, "Bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl saldırı oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuz söyledim. Bu bir FETÖ taktiği." dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun telefonlarına çıkmaması ve Erdoğan ile görüşmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.