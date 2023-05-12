Kaybetme korkusu sardı: Yandaş bürokratlara Erdoğan'dan iki yıllık kıyak

Seçime 2 gün kala Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili bürokratlarını koruyacak imzayı attı.

“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri için yapılan değişiklik aynen şöyle:

“47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe atanıp görevi herhangi bir sebeple sona erenlere başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devem edebilir ve bu şekilde yapılacak ödeme iki yılı geçemez.’

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

CHP'DEN TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, kararnameye tepki göstererek "Yandaşlarının yüksek maaşlarını iki yıl süre ile garanti altına almak için Kararname yayınladı. Neymiş! Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe atanıp görevi herhangi bir sebeple sona erenlere başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler kurum tarafından verilmeye devam edilir ve bu şekilde yapılacak ödeme iki yılı geçemez. Gittiklerinin göstergesidir" dedi.