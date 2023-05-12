Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'ortak yayın' göndermesi: Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını göremeyeceksiniz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından sonra bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" dedi.