Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'ortak yayın' göndermesi: Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını göremeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ortak yayını sonra Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi" dedi. .
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından sonra bir paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" dedi.
Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2023