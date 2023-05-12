CHP'li Murat Bakan açıkladı: Polis Meslek Yüksek Okulları'nın tüm personellerine seçim gecesi görev talimatı

Türkiye tarihi seçime hazırlanırken karanlık bazı senaryoların hazırlanma ihtimali nedeniyle gerginlik de yaşıyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir bürokratın imzasını yer aldığı belgeyi ortaya çıkardı.

Bakan, Polis Meslek Yüksek Okulları'ndaki görevlilerin tamamının seçim gününde ihtiyat kuvvet olarak görevlendirilmesine ilişkin bir belgeyi açıkladı. Belgede gizli ibaresi de yer aldı. Bakan, "İzinli gününde neden Polis Meslek Yüksek Okulları görevlilerini okullara çağırıyorsun? Bunun yanıtını öğrenmek istiyorum. Polis memurlarına kanunsuz emirleri uygulamayın, diyoruz" dedi.

"BU BELGELER POLİS MEMURUNDAN BANA GELDİ"

Bakan şunları kaydetti:

"Seçim güvenliği için İçişleri Bakanlığı sandık güvenliği için tedbir alabilir ve bununla ilgili polisi de görevlendirebilir bu tabii bir şeydir. Yeni belgeye göre seçim günü bütün polislerin oy kullandıktan sonra saat 13.00'dan itibaren ihtiyat kuvvet olarak beklemesi gerektiği söylendi. Bunu soruyoruz. Neden? Ben bu belgeyi TBMM Milletvekili olarak denetim görevimin gereği olarak ilk kez buradan soruyorum.

İzinli polislerin seçimden sonra oy kullandıktan sonra evlerine gitmesi gerekirken neden oy kullandığı okullarda hazır kuvvet olarak bekleyecekler?

Toplum gizemli durumlardan korkar. Dolayısıyla bir seçime giderken 1. Biz sizin neler yaptığınızı biliyoruz. 2. bu belgeler bana polis memurlarından geldi. Biz de buradan onlar aracılığıyla sesleniyoruz; "Sen anayasaya uygun olarak görevini yap kardeşim" diyoruz"

SOYLU, TSK'NIN ZIRHLI ARAÇLARINI HAZIR BULUNDURULMASINI İSTEMİŞTİ

Bakan, bugün öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın seçim günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) zırhlı araç ve personelinin, valilerce "gerek görülmesi" halinde kullanılması üzere hazır bulundurulmasını istediğini söylemişti. İlgili belgeyi paylaşan Bakan, "Savaşa mı gidiyoruz? Seçime mi gidiyoruz? Nedir bu? TSK’nın zırhlı araçlarına, personeline bir seçim sahtı mahallinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar?" diye sordu. Bakan, valilere ve TSK'ya, "Suça ortak olmayın" diye seslenmişti.