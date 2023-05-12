Erdoğan yine sanatçıları hedef aldı: Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçıları hedef alarak "Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok" dedi. 

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Erdoğan yine sanatçıları hedef aldı: Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 3. Türkiye Gençlik Zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında sanatçıları hedef aldı. Erdoğan, " Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar"
- Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. "Burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız" dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. "Sadece o değil, en büyük kongre merkezini yapacağız" dedim. 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde, burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra "teşekkür ederiz" diyemediler. Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok."

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seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan AKP
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