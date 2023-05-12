Cem Yılmaz açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Cem Yılmaz açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıkladı. 

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları
Sevilay Yılman ve Fatih Portakal'dan sahte mesaj tepkisi: İyice iğrençleştiler Sevilay Yılman ve Fatih Portakal'dan sahte mesaj tepkisi: İyice iğrençleştiler
Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor
TRT yine yüzleri, binler gösterdi; Erdoğan'ın mitinginde gerçek yurttaş kamerasında ortaya çıktı Erdoğan'ın mitinginde gerçek yurttaş kamerasında ortaya çıktı
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç
Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Zengin olmak için dünyaya gelmiş 3 burç belli oldu Zengin olmak için dünyaya gelmiş 3 burç
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor