TRT yine yüzleri, binler gösterdi; Erdoğan'ın mitinginde gerçek yurttaş kamerasında ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın Beşiktaş Levent'teki 18 dönümlük arazisi üzerinde inşa edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışını yaptı.

Namazın ardından buradaki cemaate seslenen Erdoğan'ın konuşmasını TRT canlı yayında verdi. TRT, açılışa katılanları "büyük bir kalabalık" olduğunu göstermeye çalışırken gerçek ise yine bambaşka çıktı. Açılış esnasında TRT canlı yayındayken, çevredeki plazalarda bulunan bir vatandaşın açılışın görüntülerini paylaştı. Yurttaşın görüntülerine göre Erdoğan'ın açılışına katılanlar TRT'de gösterildiği kadar kalabalık değildi.