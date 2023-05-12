Muharrem İnce: Bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasetçiler ve gazeteciler ellerini ovuşturdu

Hakkında çıkan kaset iddialarının ardından adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililere seslenerek Memleket Partisi'nin Meclis'e girmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Twitter'dan video-mesaj yayınlayan İnce, "Sevgili gençler, sevgili evlatlarım sizin gözünüzden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı, mevkiyi değişmem. Dünyada en son isteyeceğim şey sizi üzmektir. Ortaya hangi karanlık ortaklar tarafından yayıldığı belli olmayan tamamen gerçek dışı, uydurma görüntü ve sahte ve belgelerle haysiyet celallatları 45 gündür üzerime saldırdı" dedi.

İnce şöyle devam etti:

"FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasetçiler ve gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Yüce Türk milleti bilsin ve emin olsun ki bu karanlık odaklarla bizim mücadelemiz ölene kadar devam edecektir. Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz ya istiklal ya ölüm diyenlerdeniz. Şimdi mücadeleyi memleketin son kalesi Memleket Partisi'nin Meclis'e girmesi için veriyoruz. Umudunuzu, inancınızı diri tutun. Elinde sonunda memleketini sevenler kazanacak."