"İçişleri Bakanlığı, kayyum beledilerdeki laptopları geçici toplattı" iddiası

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı yazılı başvuruda, kendisine bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak "seçim modülü" için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesini istemişti. Kamuoyunun tepkisine neden olan bu talep, YSK tarafından reddedildi.

MA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kayyım atanan belediyelere yeni bir talimat gittiği öne sürüldü. İddiaya göre; Diyarbakır'da kayyım yönetimindeki belediyelerde bulunan personellere ait dizüstü bilgisayarlar toplatılarak, jandarma ve emniyete teslim edildi. Söz konusu durumun, Soylu'nun talimatı üzerine gerçekleştiği belirtildi. Personellere, bilgisayarların geçici toplatıldığı ve 14 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra (Pazartesi) verileceği aktarıldı. Her belediyeden 5 ile 15 arasında bilgisayarın emniyet ve jandarmaya teslim edildiği kaydedildi.

Toplatılan bilgisayarların yanı sıra belediyelerin Destek Hizmetleri'nde çok sayıda balya halinde a4 kağıtların da jandarma ve emniyete tutanaksız bir şekilde teslim edildiği öğrenildi.