Turgut Kazan YSK’ya başvurdu: İnce’ye verilen oylar geçersiz sayılsın

Hukukçu Turgut Kazan, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye 14 Mayıs seçimlerinde verilecek oyların geçersiz sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Turgut Kazan YSK’ya başvurdu: İnce’ye verilen oylar geçersiz sayılsın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Bugün de YSK’ye başvuru yapılarak, İnce’nin kararı resmi olarak bildirildi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, YSK’ye başvuruda bulunarak, seçimlerde İnce’ye verilecek oyların geçersiz sayılmasını talep etti.

T24’de yer alan habere göre, Kazan’ın YSK’ye verdiği dilekçede, Cumhurbaşkanı aday listelerinin 31 Mart günü kesinleştiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Seçim Yasasına göre ilk oylama öncesi meydana gelecek eksiklikler nedeniyle listenin değişmeyeceği anımsatıldı.

Buna göre İnce’nin adının oy pusulasından çıkarılamayacağına değinilen dilekçede, istifanın tek taraflı bir irade beyanı olduğu ve kabule bağlı olmadığı kaydedildi.

Dilekçede, oy pusulasında değişiklik yapılamadığı için istifa etmiş adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alması durumunda dahi Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği anlatılarak, "Bu hukuksal gerçek, oylama öncesi istifa etmiş bir adaya verilen oyların asla geçerli sayılamayacağını gösterir. Dolayısıyla 14 Mayıs günü yapılacak ilk seçimde yüzde 50+1’in doğru ve sağlıklı belirlenerek, tartışma ve itirazlara yol açılmaması için istifasını açıklamış olan İnce’ye yurt dışında ve yurt içinde verilen/verilecek olan oyların geçerli sayılamayacağına karar verilmesi gerektiği” ifade edildi.

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