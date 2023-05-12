Barış Terkoğlu: Temel Karamollaoğlu Berlin'de camiye alınmadı

Gazeteci Barış Terkoğlu, "2019 seçimlerinde Temel Karamollaoğlu Berlin'de Mevlana Camisi'ne alınmadı" diyerek devlette büyüyen tarikat yapılanmasını anlattı.

Barış Terkoğlu: Temel Karamollaoğlu Berlin'de camiye alınmadı

Gazeteci Barış Terkoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 2019 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de AKP'li bir derneğin bünyesinde bulunan Mevlana Camisi'ne alınmadığını anlattı. 

Devletteki tarikat yapılanmalarına dikkat çeken Terkoğlu, "Bundan bir kaç hafta önce Berlin'deydim. Berlin'de 2019 yılının Hürriyet gazetesi muhabiriyle konuştum. Bana tanık olduğu bir hadiseyi anlattım. Daha sonra Saadet Partisi kaynaklarından da teyit ettim" dedi.

Terkoğlu şöyle devam etti:

"2019 seçimlerinde Temel Karamollaoğlu Berlin'e gidiyor. Orada geniş bir Milli Görüş kitlesi var. Mevlana Camisi'ne Temel Karamollaoğlu'na namaz kılmaya gidecek. Almanya'da camiler derneklere bağlıdır. O dernekten ne deniyor biliyor musunuz? AKP'lilerin kontrolündeki dernek "Gelme, istemiyoruz" diyor. Kendilerini adeta bir Tanrı'nın bir temsilcisiymiş gibi sayıp bir siyasi parti liderini Tanrı için ibadet edilen yere almıyorlar."

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