Diyanet, AKP'nin seçim propagandasını Cuma Hutbesi'ne taşıdı

AKP'nin seçim propagandasında LGTBİQ+ bireyler hedef almasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da seçim öncesi son Cuma hutbesinde LGBTİQ+'ları heef gösterdi.

Diyanet, AKP'nin seçim propagandasını Cuma Hutbesi'ne taşıdı

Seçime son 2 gün kala Diyanet İşleri Başkanlığı iktidardaki AKP'nin seçim propagandasını Cuma hutbesine taşıdı. 

Diyanet İşleri, seçim öncesi son cuma hutbesinde, AKP'nin temel propaganda malzemesi olan "LGBT"'ye yer verdi.

Hutbede şu ifadelere yer verdi:

 "Yüce Rabbimiz, kadını kadın, erkeği erkek olarak yaratmıştır. İnsanın temiz fıtratını bozmayı amaçlayan sapkın anlayışlar, özgürlük söylemlerinin arkasına sığınılarak asla meşru hale getirilemez. Aile yapımız sarsıldığında millet varlığımızı devam ettirmemiz mümkün değildir. Öyleyse, dünyadaki cennetimiz olan ailemizin kıymetini bilelim; aile yapımızı tehdit eden her türlü zararlı akım karşısında uyanık olalım.

Etiketler
Diyanet seçim 2023 AKP
Millet İttifakı'ndan görkemli son miting: Yüz binler Ankara Tandoğan Meydanı'nda Yüz binler Ankara Tandoğan Meydanı'nda
Gülistan Doku'nun ailesinden Kılıçdaroğlu’na mektup: Pirom, biz her saati, her saniyeyi sayar olduk Gülistan Doku'nun ailesinden Kılıçdaroğlu’na mektup: Pirom, biz her saati, her saniyeyi sayar olduk
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı