Diyanet, AKP'nin seçim propagandasını Cuma Hutbesi'ne taşıdı
AKP'nin seçim propagandasında LGTBİQ+ bireyler hedef almasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da seçim öncesi son Cuma hutbesinde LGBTİQ+'ları heef gösterdi.
Seçime son 2 gün kala Diyanet İşleri Başkanlığı iktidardaki AKP'nin seçim propagandasını Cuma hutbesine taşıdı.
Diyanet İşleri, seçim öncesi son cuma hutbesinde, AKP'nin temel propaganda malzemesi olan "LGBT"'ye yer verdi.
Hutbede şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Rabbimiz, kadını kadın, erkeği erkek olarak yaratmıştır. İnsanın temiz fıtratını bozmayı amaçlayan sapkın anlayışlar, özgürlük söylemlerinin arkasına sığınılarak asla meşru hale getirilemez. Aile yapımız sarsıldığında millet varlığımızı devam ettirmemiz mümkün değildir. Öyleyse, dünyadaki cennetimiz olan ailemizin kıymetini bilelim; aile yapımızı tehdit eden her türlü zararlı akım karşısında uyanık olalım.