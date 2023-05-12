Sevilay Yılman ve Fatih Portakal'dan sahte mesaj tepkisi: İyice iğrençleştiler

Sevilay Yılman, Fatih Portakal'ın kendisinin de arasında olduğu gazetecilere yalan paylaşımlar yapması için mesaj attığı görseli hazırlayanlara yanıt vererek "İyice çamurlaştılar, iğrençleştiler" dedi.

Son Güncelleme:
Sevilay Yılman ve Fatih Portakal'dan sahte mesaj tepkisi: İyice iğrençleştiler

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Portakal, bir Whatsapp görseliyle haklarında yalan paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi. 

Sevilay Yılman'ın Twitter hesabından paylaştığı görselde, "HalkTV-Sözcü" başlıklı bir Whatsapp grubuna Fatih Portakal'ın "İnce çekildi arkadaşlar, önümüz daha açık artık. Son 3 gün kesintisiz algı oluşturmak gerek. Sevilay, Nevşin ve Şirin bugün de Twitter'da yalan paylaşımlara devam edin. Ben de bu akşam ana haberde devam edeceğim zaten" mesajını attığı iddia edilmiş. 

Nevşin Mengü ve Şirin Payzın'ın telefon numaralarının rehberinde olmadığını söyleyen Yılman, "İyice çamurlaştılar… İğrençleştiler! Fatih Portakal dışında adı geçen Nevşin’in ya da Şirin Payzın’ın telefonları bile yok rehberimde. Photoshop ile hazırladıkları görselle, 'Algı ekibi kurduğumuzu' söyleyerek algı yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"Allah sizi bildiği gibi yapsın! Ne yaptınız siz bu ülkeye ki bu kadar korkuyor ve montajlarla, photoshoplarla, yalanlarla, iftiralarla paçayı kurtarmaya çalışıyorsunuz!" diyen Yılman, "Gobbels’i yattığı yerde ters çeviren bu dezenformasyonlarla nereye kadar gideceksiniz kardeşim? Hiç mi korkmuyorsunuz bu alçaklıklarınızın, kötülüklerinizin bir gün gelip de çocuklarınızın ayağına dolaşmasından? Nasıl Müslümanlarsınız siz? Nasıl dindarlarsınız? Yuh olsun! #ilkTurdaBitecek #BaharlarGelecek" ifadelerini kullandı. 

Fatih Portakal da, Sevilay Yılman'ın tweetini paylaşıp "Vaaay arkadas ne korkutmuşuz" dedi.

Etiketler
Sevilay Yılman Fatih Portakal seçim 2023
Son Güncelleme:
Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!
Sosyal medya fenomenlerinden Kılıçdaroğlu'na destek şarkısı Sosyal medya fenomenlerinden Kılıçdaroğlu'na destek şarkısı
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
Muharrem İnce: Bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasetçiler ve gazeteciler ellerini ovuşturdu Muharrem İnce: Demokrat olma iddiasındaki bazı siyasetçiler ve gazeteciler ellerini ovuşturdu
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç
Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Zengin olmak için dünyaya gelmiş 3 burç belli oldu Zengin olmak için dünyaya gelmiş 3 burç
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor