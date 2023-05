Babacan: Bant daraltması sadece ve sadece sonuçları geciktirir, sonuçtan kimse kaçamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te açıklamalarda bulunuyor.

Babacan 2 gün sonra yapılacak seçimler sonucunda partisinden 15-20 milletvekilinin Meclis'e girebileceğini söyledi.

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptığını açıklamaya da değinerek "Çok kısa da olsa bu konu açılmıştı. Bazı ülkelerin seçimlerimize kendi işlerine gelecek şekilde etkilemek isteyebilecekleri. Rusya'nın başka ülkelerde bu tür etkinliklerde bulunduğunu biliyoruz. Seçimin yapıldığı ülke çok dikkatli olması lazım" dedi.

Babacan'ın satır başları şöyle:

Gittiğim her yerde yüksek kuvvetli değişim talebini görüyorum. Bu havayı en son Kasım 2002 seçimlerinde gördüm. Sahada hala kararsızların olduğunu görüyoruz. 2002 seçimine giderken ülkedeki özgürlüklerle ilgili baskılar hem de ekonomik kriz değişim talebi oluşturdu. Yasaklarla, yoksullukla ve yoksunlukla mücadele demiştik. Benim de zamanında kurucusu olduğum parti bu 3 Y bulamacı oldu. Bugün adalet, özgürlük, demokrasiden bahsediyorsak Millet İttifakı'nda bulunuyor. Herkesin satın alma gücü düştü. Memurlar, emekliler, herkesin ama herkesin 1 aylık maaşı ile alabildiği neydi, bugün 1 aylık maaşı ile ne alabiliyor.

"AK PARTİLİLER İÇİN BEN KENDİ İÇLERİNDEN SESİM"

Yeniden adalet, özgürlük diyorsak yeni başlangıç yapmamız lazım. Bu siyaset bilimciler ve tarihçiler tarafından tespit edilmiş gerçek. Uzun süre iktidar gücü kullanılan insanları bozuyor. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlak yozlaştırıyor. Süreç çok uzayınca hukuk, kural tanımamaya başlıyor liderler. AK Parti'nin kuruluş tüzüğünde 3 dönem diyorduk. Özel konuşmalarımızda 'Ben üç dönem sonra ayrılacağım, vakıf işlerinde olacağım' dedi ama olmadı. Zamanında bırakmayı bilemedi. Hem ülke hem partisi hem kendisi zarar gördü. AK Partililer için ben kendi içlerinden bir sesim.

"15-22 ARASI MİLLETVEKİLİMİZ SEÇİLEBİLİR"

Bizim üye yapımız bütün siyasi partilere oy vermiş insanlardan geliyor. Bizim seçmenlerimizin yüzde 100'ünü CHP logosu altına 'evet' mührünü bastırmaya ikna edemeyebiliriz. Ama sahada zaman içerisinde gördüğümüz şu; insanlar bunu anladı. Birinin aldığı öbürünün kaybettiği bir şey değil herkesin topluca kazandığı bir sistem. Bizim milletvekili adaylarımız DEVA Partili olarak listeye giriyorlar. Seçildikten sonra DEVA milletvekilleri olacaklar. 26 adayımız var. Tahminimiz 15 ile 22 arasında görülüyor. En az 15'i seçilecek gibi görünüyor. Bütün arkadaşlarımız çok gayretli.

"EN UFAK BİR ŞÜPHE OLSA DEVA'YI KURMAZDIK"

Bu geniş bir işbirliği bu. Sadece bizim arkadaşlarımız yok tabii o listelerde. Saadetli. Gelecek Partili, Demokrat Partili, İYİ Partili arkadaşlarımız var. 6 parti olarak yola çıkarken birbirimize güvenerek yola çıktık. Birbirimizi tanıyorduk, bu süreçte daha iyi tanıdık. Birbirimizin vücut dilini tanıdık. Birbiriyle uyum sağlamış, ortak politika metni hazırlamış takım olarak hazırız. Şampiyonlar ligi, yıldızlar karması diyoruz biz. 13 yıl bakanlık yaptım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre bakanlık yapanlardan bir tanesi oldum. Eğer o dönemle ilgili en ufak kaygı, kuşku, şüphe olsaydı DEVA Partisi'ni kurmazdık.

"HER VATANDAŞIMIZ MÜŞAHİT OLABİLİR"

Yaklaşık 190 bin sandık var. Her parti müşahit verebiliyor. Her vatandaşımız müşahit olabiliyor. Bir siyasi partiye üye olmanız şart değil. Gidip herhangi partinin ilçe teşkilatında 'Ben müşahit olmak istiyorum' dendiğinde hukuki bir hak elde ederseniz. Bu da vatandaşlık hakkı ve ödevi. Bizim şu anda yaklaşık 600 bin kişilik insan kaynağı ile 190 bin sandığa sahip çıkacak networku oluşturmuş durumdayız. 973 ilçenin 972'sinde Millet İttifakı'nda sandık görevlisi var. DEVA Partisi olarak sisteme 600 avukat önerdik.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA ÇAĞRISI

Çok kısa da olsa bu konu açılmıştı. Bazı ülkelerin seçimlerimize kendi işlerine gelecek şekilde etkilemek isteyebilecekleri. Rusya'nın başka ülkelerde bu tür etkinliklerde bulunduğunu biliyoruz. Seçimin yapıldığı ülke çok dikkatli olması lazım. Metot şu; toplumumuzu 200 tane küçük segmentlere ayırıyorlar. Seçime birkaç gün kala, seçim kararını değiştirebilecekleri haber, video veya whatsapp gruplarından bilgi, belge gösteriyorlar. Bunların çoğu yalan yanlış bilgiler oluyor. Bırakın Rusya'yı miting meydanlarında videolar gösteriyor. O videolar montaj. 'Vay diyorlar arkasında terör örgütünün elemanı var'. Bu tamamen montaj. Bizim cumhurbaşkanımız yapıyor bunu. Seçime yaklaşırken telefonlarına düşen her görüntüye inanmamaları lazım vatandaşlarımızın.

"BANT DARALTMASI SONUÇLARI GECİKTİRİR"

Bant daralması belki bir miktar yaparlar mı bilemeyiz. Ama korkunun ecele faydası yok. Bant daralması gerçeklerin daha geç öğrenilmesini sağlayacak. Bizim her bir sandıkta Millet İttifakı olarak görevlimiz var. Sandığın sayılması, açılması, tasnif ve her sandıkla ilgili 1 sayfalık sandık sonuç tutanağı düzenleniyor. O sandığın tapusu. O belgeye işlendiği anda sandığın tapusunu alıyorsunuz. Her sandıkta 7 görevli oluyor. 7 imza ile her bir sandık sayılıyor. Sandık seçim tutanağını sağlama bağladığınızda, onun da fotoğrafını çektiğinizde sandığın tapusunu almış oluyorsunuz. Bant daraltması sadece ve sadece sonuçları geciktirir. Sonuçtan kimse kaçamaz.

"SAYIN İNCE'NİN TABİİ Kİ KENDİ KARARIDIR"

1 aydır miting konuşmalarımın yüzde 80-90'ında temelde iki tercih var diyorum. Bu bir referandum diyorum. Nihayetinde Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Mevcut sistem siyasi partileri grup olarak hareket etmelerini gerektiren sistem. Münferit hareketlerle tek başına iktidar olunması mümkün değil. O partinin genel başkanının partisinin desteği ile Cumhurbaşkanı olabilmesi mümkün değil. Ne zamanki anayasa değişir, parlamenter sisteme geçilir, o günün parametreleri farklı işler. Sayın İnce'nin çekilmesi tabii ki kendi karardır. Diyecek bir şey yok.

