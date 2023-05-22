İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bazı söylentiler duyuyorum

Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce hastanede tedavi altında olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. İnce'nin rahatsızlığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim"

Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim. pic.twitter.com/hd8RJts1rn — Muharrem İNCE (@vekilince) May 22, 2023

İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağı öne sürülmüştü.