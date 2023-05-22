İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bazı söylentiler duyuyorum

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hastanede tedavi altına alındı. İnce hastaneden "Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bazı söylentiler duyuyorum

Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce hastanede tedavi altında olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. İnce'nin rahatsızlığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim"

İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağı öne sürülmüştü.

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