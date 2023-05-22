Cem Yılmaz sürpriz yaptı: Oyunu ikinci turda Kılıçdaroğlu'na verecek

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2. turda oyunu kime vereceğini açıkladı.

Cem Yılmaz sürpriz yaptı: Oyunu ikinci turda Kılıçdaroğlu'na verecek

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2. turda oyunu kime vereceğini açıkladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Sürpriz ! 2.turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil." dedi.

Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sürpriz ! 2.turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın .Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin teşekkür ediyorum."

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Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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