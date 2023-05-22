Demirtaş: Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!

Selahattin Demirtaş, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde seçmenlere, Meclis'te yaptığı eski bir konuşmasıyla seslendi.

Demirtaş: Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda seçmenlere çağrıda bulundu.

Demirtaş, eş başkanlığı dönemindeki Meclis grup toplantısındaki açıklamalarından bir bölümü paylaştığı tweetinde "Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!" sözlerine yer verdi.

Etiketler
seçim 2023 Selahattin Demirtaş
Gerçek Gündem Ankara kulislerinden bildiriyor: Sinan Oğan'ın desteğinin perde arkası: AKP, MHP Genel Başkanlığı'nı mı teklif etti? Sinan Oğan'ın desteğinin perde arkası: AKP, MHP Genel Başkanlığı mı teklif etti?
Kılıçdaroğlu ile buluşma sonrası Özdağ'dan açıklama: Millet İttifakı'nın kararı yarın bildirilecek Kılıçdaroğlu ile buluşma sonrası Özdağ'dan açıklama: Millet İttifakı'nın kararı yarın bildirilecek
Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu
Domateslerin arasındaki çekirgeyi 12 saniyede bulanlar çok zekiymiş! Domateslerin arasındaki çekirgeyi 12 saniyede bulanlar çok zekiymiş!
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset bilimci Mesut Yeğen anlattı: Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir? Kılıçdaroğlu'na kazandıracak sihirli hamle ne olabilir?
Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar Emekli ve memur zammı: İşte oranlar üzerinden yeni maaşlar
İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar İslam Memiş tarih verdi: Doları olanlar için son çıkış, büyük bir vurgun yapacaklar
Tek tek sıraladı: Bankacılık devinden altın fiyatları tahmini! Bankacılık devinden altın fiyatları tahmini!
Fatih Altaylı: Hiç sevinmeyin, buradayım, ölmedim Fatih Altaylı, vedasına sevinen AKP'li kalemi yazdığına pişman etti