Demirtaş: Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda seçmenlere çağrıda bulundu.

Demirtaş, eş başkanlığı dönemindeki Meclis grup toplantısındaki açıklamalarından bir bölümü paylaştığı tweetinde "Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!" sözlerine yer verdi.