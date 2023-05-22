Gerçek Gündem Ankara kulislerinden bildiriyor: Sinan Oğan'ın desteğinin perde arkası: AKP, MHP Genel Başkanlığı'nı mı teklif etti

Bir Kulis Bir İddia ekibi olarak Ankara'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ankara'nın nabzını tutuyorken günün bombasını da biz patlatıyoruz. Biliyorsunuz Sinan Oğan daha önce ağıza alınmayacak laflar söylediği HÜDAPAR konusundaki tutumları, göçmen konusundaki sorumlulukları nedeniyle sürekli yüklendiği Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı. Ne ilginçtir ki Sinan Oğan bu desteği açıklarken bir yandan da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu açıklamanın Sinan Oğan'ın kendi siyasi görüşü olduğunu Zafer Partisi'nin görüşünü ise yarın kendisinin açıklayacağını söyledi.

Bilinen o ki Ankara kulislerinde Sinan Oğan, Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaştı ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olma kararı aldı. Aynı zamanda Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını bildirdi. Başka bir deyişle Sinan Oğan'ın siyasi tabanı olan ve buradaki en yüksek oysa sahip olan Zafer Partisi Sinan Oğan'ın kararını desteklemediğini açıklayacak. Bunun siyasi tahlillerini siyaset bilimciler ve siyasi analizciler yapar. Ancak Sinan Oğan'ın gerçekte yönlendirebileceği oy yani tepki ve Muharrem İnce'nin oylarının haricindeki oy Zafer Partisi'nde vücut bulmuş. Şimdi bu oyun ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirileceği anlaşılıyor.

Yalnız burada daha ilginç bir durum var. Sosyal medya çalkalanıyor. Ne oldu da en büyük tepkiyi gösteren Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na destek açıklamasında bulundu? Türkiye'deki milyonlarca göçmenin nedeni olan, HÜDAPAR'ı 4 milletvekiliyle Meclis'te temsil ettiren Cumhur İttifakı ve onun cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleme kararının ardında ne yatıyor?

Ankara kulislerinden edindiğimiz ilginç bir izlenim var. Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Oğan'a desteği karşısında verilecek tavizlerle ilgili kapıyı kapattığı, bu gibi pazarlıkları yapmayacağını ve hatta Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğini söylediğine dair haberler çıkmıştı. Benzer şekilde MHP içerisinden de Sinan Oğan'a üst perdeden tepkiler gelmişti. İşte tam bu sıralarda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyarete gitmiş, o ziyarette ise neler konuşulduğu merak edilmişti. Erdoğan, o ziyarette Sinan Oğan için Devlet Bahçeli'nin fikrini aldığı ve Bahçeli'nin Sinan Oğan konusunda taviz verilmesini net olarak reddettiğini öğrendik.

Şimdi ise çok daha ilginç bir bilgiye ulaştık. Buna göre Sinan Oğan'ın temel olarak talebi siyaset yapmak. Yani önümüzdeki süreçte bir siyasetin içinde yer almak ve milliyetçi partilerden birinde aktif olmak istiyor. Ancak Oğan, bunun İYİ Parti'de olamayacağını net olarak biliyor. Yani Meral Akşener'in kısa süreliğine de olsa yerine geçecek bir isim olamayacağı için Sinan Oğan Millet İttifakı'ndan umudu kesti. Peki ne oldu da Cumhur İttifakı'na destek oldu? Çok önemli bir bilgiye ulaştık. Bir Kulis Bir İddia ekibi olarak kamuoyu ile paylaşma sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. AK Parti içerisinden Sinan Oğan'a Devlet Bahçeli sonrası MHP Genel Başkanlığı sözü verildi mi? Bu konuyu dikkatle takip edeceğiz.