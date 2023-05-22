Kılıçdaroğlu ile buluşma sonrası Özdağ'dan açıklama: Millet İttifakı'nın kararı yarın bildirilecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Özdağ, terörle mücadele ve sığınmacılar konusunda şartlar içeren mutabakat metnini Kılıçdaroğlu'na sunduğunu söyledi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 11.00'da yapacağı açıklamaya kadar Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarıyla görüşerek kararını bildireceğini ifade etti.

Özdağ şunları kaydetti:

"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."