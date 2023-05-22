Sinan Oğan'ın kararı dünya basınında: 'Belirsizlik sürüyor'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 5.17 oy oranıyla üçüncü sırada tamamlayan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan'ın ilk turun ardından 'belirleyici bir role sahip olduğunu' yazan Amerikan haber ajansı Associated Press'te (AP), "Oğan, Erdoğan'ın politikalarını onaylamayan ancak Türkiye'nin merkez sol, laik ana muhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek istemeyen insanlardan oy almıştı" denildi.

'ÖZDAĞ'IN KARARINI AÇIKLAMAMASI BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR'

"Analistler, Oğan'ın açıklamasına rağmen destekçilerinin Erdoğan'a oy vereceğinin kesin olmadığını söylüyor" değerlendirmesinin yer aldığı analizde, bazı seçmenlerin Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği, bazılarının ise sandığa gitmeyeceği belirtildi. AP, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın henüz tutumunu açıklamamış olmasının 'belirsizliği artırdığını' kaydetti.

'KILIÇDAROĞLU ÜSLUBUNU SERTLEŞTİRDİ'

İlk turun ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine değinilen analizde, şu ifadeler kullanıldı: "Milliyetçi seçmenleri etkilemek için bariz bir girişimde bulunan Kılıçdaroğlu, geçen hafta üslubunu sertleştirdi, mültecileri geri gönderme sözü verdi ve seçilmesi halinde PKK ile herhangi bir barış müzakeresi fikrini dışladı."

'DESTEK KARARINI 'TERÖRLE MÜCADELE' İLKESİNE DAYANDIRDI'

İngiltere merkezli Reuters haber ajansında ise Oğan'ın açıklamaları şöyle özetlendi: "Millet İttifakı'nın 'gelecek konusunda kendilerini ikna edemediğini' söyleyen Oğan, Erdoğan'a destek kararının 'terörle kesintisiz mücadele ilkesine dayandığını' söyledi."

Oğan'ın desteğinin, ikinci turda Erdoğan'a avantaj sağlayacağını yazan Reuters, "Erdoğan'ın ilk oylamadaki güçlü performansı, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyen anketçileri şaşırttı" ifadelerine yer verdi.

'ZORLU BİR MÜCADELEYLE KARŞI KARŞIYA'

Politico dergisinin internet sitesinde yer alan analizde ise, Oğan'ın destekçilerinin kaçının Erdoğan'a oy vereceğinin belirsiz olduğu aktarıldı. Ata İttifakı'nın 'parçalandığını' yazan Gabriel Gavin ve Elçin Poyrazlar, Özdağ'ın yarın kararını açıklayacağı hatırlatıldı.

İlk turda Kürt illerinden Kılıçdaroğlu'na önemli bir oranda destek geldiğine işaret Politico'da, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz saatlerde yayınladığı videoya işaret edildi ve şu ifadeler kullanıldı: "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı geçmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Milliyetçi oyları çekmeye çalışırken göçmen karşıtı retoriği artırdı, kalp hareketleriyle 'dede' kişiliğini bir kenara bıraktı. Pazartesi günü, Türkiye'deki kayıtsız mültecileri hedef alan bir video yayınladı."