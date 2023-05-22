Fatih Altaylı'dan Sinan Oğan HÜDAPAR hatırlatması: Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra Fatih Altaylı, Teke Tek programında Oğan'ın HÜDA PAR ile ilgili söylediği sözleri hatırlattı.

Altaylı, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini şu not ile paylaştı:

"Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem"