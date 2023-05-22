Fatih Altaylı'dan Sinan Oğan HÜDAPAR hatırlatması: Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım

Fatih Altaylı, programına konuk olan Sinan Oğan'ın Hüdapar'a ilişkin sözlerini hatırlatarak "Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem" dedi.

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra Fatih Altaylı, Teke Tek programında Oğan'ın HÜDA PAR ile ilgili söylediği sözleri hatırlattı.

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 Altaylı, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini şu not ile paylaştı:

"Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem"

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