Kılıçdaroğlu ile Özdağ anlaştı iddiası: Ortak metin üzerinde çalışıyorlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği, iki liderin "anlaşma sağladığı" iddia edildi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden bir araya geldi.

Sözcü TV'nin edindiği bilgilere göre; anlaşma sağlayan iki lider, toplantıda ortak metin üzerine çalışıyor.