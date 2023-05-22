Kılıçdaroğlu ile Özdağ anlaştı iddiası: Ortak metin üzerinde çalışıyorlar

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlaştığı iddia edildi.

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Kılıçdaroğlu ile Özdağ anlaştı iddiası: Ortak metin üzerinde çalışıyorlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği, iki liderin "anlaşma sağladığı" iddia edildi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden bir araya geldi.

Sözcü TV'nin edindiği bilgilere göre; anlaşma sağlayan iki lider, toplantıda ortak metin üzerine çalışıyor.

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seçim 2023 Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Zafer Partisi
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