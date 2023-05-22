Erdoğan'a destek açıklaması yaptı; Sinan Oğan'ın Twitter'da takipçi sayısı düştü

14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini söyledi.

Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından tepkiler gelirken Twitter'daki takipçi sayısının da dakika dakika azaldığı görüldü.

Oğan açıklama yaptığı andan itibaren Twitter'da yaklaşık 100 bin takipçi kaybetti.