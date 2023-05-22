İddia: Sinan Oğan'ın kararının ardında Aliyev var

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesini yorumlayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ yeni bir iddia ortaya attı.

Demirağ, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nedeniyle olduğunu anlattı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ şöyle konuştu:

"Sinan Oğan Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler adına konuşamaz. Böyle bir oyunun içinde olmazdı. Sinan Oğan kendisine biçilen gömleği giymiş, görevini yerine getirmiştir. Seçimlerden 4-5 gün önce zaten Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmeyi sağlayanlardan biri de Aliyev'dir.

Ama bu yüzde 5.17 oyun kendisinin olduğunu sanıyor. Kendisinin değil. Bizim de yaptığımız araştırmalarda şu çıkıyor. Umutsuz, öfkeli bir genç kitle oy verdi. MHP'de bulunan bir miktar kişi oy verdi.

Hatta İYİ Parti'den de az oy gitti ve İnce'den giden oylarla. 5.17'nin yüzde 60'ı zaten ikinci turda kime oy verirsiniz dendiğinde Kılıçdaroğlu diyor, yüzde 20'si sandığa gitmem diyor. Geri kalan yüzde 20 kadarı kararsız. 5.17'nin ortak özelliği Erdoğan karşıtı olmaları.

İYİ PARTİLİ ÖZKAN DA BENZER İDDİAYI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Benzer bir iddiayı İYİ Parti Grup Başkanı Vekili İbrahim Özkan da Twitter'dan gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medyadan yayınladığı mesajla ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ı eleştirdi.

Özkan şunları kaydetti:

"Sinan Oğandan fazla beklentiniz olmasın. Aliyev ne derse onu yapar. Oğanın aldığı oylar tepki oylarıdır o oylar geri gelecek.."