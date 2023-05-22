"Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş" diyen Sinan Oğan, Erdoğan'a desteğini açıkladı

ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerine ilişkin Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Oğan'ın açıklamaları sonrası "Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş'' sözleri yeniden gündeme geldi.

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"Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş" diyen Sinan Oğan, Erdoğan'a desteğini açıkladı

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçim adayların çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kalırken, ilk turda yüzde 5 oy olan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Açıklama sonrası Kasım 2012'de o dönemde MHP Iğdır Milletvekili olan Sinan Oğan'ın TBMM'de 13 ilin büyükşehir yapılmasına ilişkin tasarının görüşmeleri sırasında AKP sıralarına, ''Sizin için Allah korkusundan bile daha önce geliyor Başbakan korkusu. Nedir bu haliniz, aklınızı başınıza alın. Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş'' sözleri yeniden gündeme geldi.

Oğan'ın bu sözlerinin ardından AKP'li ve MHP'li vekiller arasında kavga çıkmıştı.

"HIRSIZ=KAÇAK SARAY=AKP=ERDOĞAN"

Yine Oğan'ın 7 Aralık 2014'de sosyal medya hesabından paylaştığı, "Türkiye'de makul şüpheli olarak, hırsız dendiğinde 'hırsız = Kaçak Saray = AKP= Erdoğan = Bakanlar' akla geliyor" sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

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"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NASIL YAN YANA GELEBİLİR"

Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesi Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'ye katılan Oğan, "Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmaya teklif eden HÜDA-PAR ile Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023 AKP Cumhur İttifakı MHP Devlet Bahçeli
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