Sinan Oğan Cumhur'a 'iltica etti': Ümit Özdağ'dan jet hızıyla açıklama geldi

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi lideri Özdağ jet hızıyla açıklama yaptı. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir" dedi.

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Sinan Oğan Cumhur'a 'iltica etti': Ümit Özdağ'dan jet hızıyla açıklama geldi

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan'ın açıklamalarının ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan 'jet hızıyla' bir açıklama geldi.

Özdağ, açıklamasında, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir" diyerek şunları söyledi:

"Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır."

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"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Oğan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Millet İttifakı, 20 yıldır Cumhur İttifakı karşısında başarı gösterememiştir. Yeni geçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin istikrarlı yürümesi için parlamento çoğunluğu ile yürütmenin aynı doğrultuda olması önemlidir.

Sürdürdüğümüz müzakereler şu ilkeler etrafında şekillenmiştir: 1. Terörle mücadele edilecektir. 2. Sığınmacıların gönderilmesi için takvim işletilecektir. 3. Türk Devleti teşkilatlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

28 Mayıs seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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