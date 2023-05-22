Kılıçdaroğlu, Ankara’da eski ülkü ocak başkanlarına seslenecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da eski ülkü ocakları başkanları ile bir araya gelecek. Toplantıda eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun danışmanı eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ramazan Kubat da konuşma yapacak.

İktidarın HDP üzerinden, terörle iş birliği yapmakla suçladığı CHP, cumhurbaşkanlığı seçimine birkaç gün kala milliyetçi oylara yönelik hamlelerini artırmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda Kılıçdaroğlu, çarşamba, Ankara’da yaklaşık bin kişilik “milliyetçi” bir topluluğa hitap etmeye hazırlanıyor. Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde saat 14.00’te başlayacak toplantıya çeşitli illerden eski ülkü ocakları başkanlarının ve yöneticilerinin katılması bekleniyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun “terörle iş birliği” suçlamalarına yanıt vereceği toplantıda aynı zamanda Karamahmutoğlu ile Kubat da konuşma yapacak. T24’e bilgi veren CHP’li kaynaklar, toplantıda ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy vermiş isimlerin de bulunacağına dikkati çekti.

Bu arada sosyal medya hesabından açıklama yapan Kubat, milliyetçilere Kılıçdaroğlu’na oy verme çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Türk’ün sinesinden gelen Oğuz’un Beğdili boyundan olan Türk’ün öz be öz evladı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme günüdür. İsteğim ve dileğim odur ki Türk milliyetçiliğinin ve Türk evlatlarının sarsılmaz desteğiyle bundan gayrı Türk’ü Türk yönetsin, ne mutlu Türk’üm diyene.”