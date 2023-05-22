Ekrem İmamoğlu: Erdoğan yüzleşmekten kaçıyor; söylediklerine kendileri bile inanmıyor!

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimler için geri sayım sürerken Millet İttifakı da alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

AKP iktidarının Türkiye'yi krize sürükleyen politikalarını eleştiren Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kaç kez davet etti. 'Gel kardeşim, karşı karşıya oturalım, tartışalım' dedi. Gelebildiler mi? Cumhurbaşkanı adayımız; 'Gel kardeşim bütün yalanlarını tek tek çürüteceğim' diyor. Sayın Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmıyor. Yüzleşmekten kaçıyor. Söylediklerine kendileri bile inanmıyor!" sözleriyle tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"4 YILDA ÇEKMEKÖY'DE GÜZEL HİZMETLER SUNDUK"

"Son 4 yılda Çekmeköy'e güzel hizmetler sunduk. Buranın alt yapısını yaptık. Arıtma tesisi yaptık içme suyunu daha nitelikli hale getirmek için. Anadolu Yakası'nın ilk kent ormanını açtık: Rahmi Demir Kent Ormanı. Kültür merkezi tamamladık Hamidiye'de. Altyapı çalışmamız sürdü. Ciddi bir tarım desteği sunduk. Önümüzdeki günlerde yeni projeleri ve tesisleri sizlerle buluşturacağız.

Çekmeköy'den başlayarak Sancaktepe'ki şehir hastanesine giden metro hattı Çekmeköylüler ile buluşacak. Muhsin Yazıcıoğlu Kent Ormanı'nı hızla bitireceğiz. Yeni itfaiye istasyonu, mahalle evleri derken arı gibi çalışıyoruz."

"İSTANBULLULARA HİZMET EDERKEN KİMSENİN PARTİSİNE BAKMIYORUZ"

"İş yapıyoruz, çözüm üretiyoruz. İstanbullulara hizmet ederken kimsenin partisine bakmıyoruz. Siyaset iş yapmak, çözüm üretmektir. Biz onu yerine getiriyoruz. Bu iktidar ne yazık ki bize çözüm üretmek yerine başka duygular yaşatıyor. Bu iktidar döneminde bize bir takım düşmanlıkları, kötülükleri anlatıyorlar. Akıllarını o kadar yitirdiler ki Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş 25 milyon insanın teröre destek sunduğunu ifade edecek kadar içleri kötülük dolu."

"ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ÇIKMIYOR, YÜZLEŞMEKTEN KAÇIYOR"

"İftiralarının, yalanlarının artık zamanı bitmek üzere. Bunları bizim yüzümüze söylemeye cesaretleri yok. Biliyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kaç kez davet etti. 'Gel kardeşim, karşı karşıya oturalım, tartışalım' dedi. Gelebildiler mi? Cumhurbaşkanı adayımız; 'Gel kardeşim bütün yalanlarını tek tek çürüteceğim' diyor. Sayın Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmıyor. Yüzleşmekten kaçıyor. Söylediklerine kendileri bile inanmıyor!

Bu toprakların evladıyız. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yürekten vatanseverdir. Aksini düşünmek bu milleti bölmektir."

"BENİM VATANIMIN VATANDAŞLIĞINI SATAMAZSINIZ"

"Yurt dışında oy kullananların filmlerini gördünüz değil mi? Türkiye'den sudan ucuz emlakları alıp, vatandaş oluyorlar. Yabancılar ev alsınlar ama benim canım vatanımın vatandaşlığını satamazsınız! Hangi bilinçle oy kullanıyorlar? Oy kullanıyorlar. Benim memleketimin insanı hakkında ne biliyorlar?

Ekonomi, mülteci belası, bu ülkeyi sorgusuz sualsiz mültecilerle doldurdular.Ekonomik sorunlardan, sığınmacı sorunundan, milletimizi bu akıldan kurtarmanın sonu 28 Mayıs'tır. Demokrasi bayramı kutlayacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem