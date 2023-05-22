Seçmenini götürebilecek mi? Sinan Oğan, 'Cumhur'a iltica etti

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler adayların çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde ise ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldığı yüzde 5'lik oy ile kilit isim haline geldi.

Son 10 günde yapılan görüşme trafiğinin ardından Oğan, destek kararını açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Oğan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri ön gördüğümüz şekilde 2. tura kalmıştır. Aldığımız oy ile ikinci tura kalan seçimlerde pay sahibi olduk. Bizimle farklı dünya görüşüne sahip ancak bize güvenip oy verenlere teşekkür ediyorum.

Biz yaklaşık 3 yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi aday olmazsa Türk milliyetçiliğini adaysız bırakmayacağız dedik. Bu süreçte Sinan Oğan Gönüllüleri üzerinden örgütlenmeye başladık.

Maalesef bir çok kesim son 1 ayda yüzde 5 oy almamızı şaşırarak izliyor. Oysa görmedikleri durum şuydu: Biz üç yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk ve dip dalgayı 3 yılda hazırladık.

Hem bizim üç yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar hem de ATA İttifakı bileşenleri ile yaptığımız çalışmalar bu başarıyı getirmişti. Bizim hedeflediğimiz oy oranı yüzde 9- yüzde 15 idi. Ancak seçimin son günlerinde Muharrem İnce'ye yönelik linçin başarıya uğramasıyla oklar bize de yöneldi.

Çekilmemiz durumunda seçimin ilk turda biteceği gerçeğini herkes görmüştür. Ne hükümet ne de belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik. Her türlü terör örgütüyle mücadele takındığımız ilkeli tavrın siyasette egemen olmasını sağladık. Anayasa'nın değişmez maddelerinde farkındalık yarattık.

Bugün itibari ile seçimlerde hakkı yenilen Türk'ün sesiyiz.

Küresel ve bölgesel kriterler göz önüne alındığında Türkiye önemli bir dönemden geçmektedir. Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu ileride ekonomi, güvenlik, jeopolitik maaliyetleri olabilecek bir konudur. İkinci konu ise deprem gerçeğidir.

Çeşitli iç ve dış dinamiklerin neden olduğu ekonomik sorunlar ülkenin gündemindedir. Ülkemize yönelik her türlü terör eylemine karşı istikrarlı bir mücadele devam ettirmelidir.

Her kesim siyaset yapma hakkına sahiptir, bununla birlikte terörün siyasi uzantılarının siyasetten temizlenmesi gerekmektedir.

13. cumhurbaşkanını belirlemede HDP'nin egemen olmamasını sağladığımızı düşünüyoruz. Cumhuriyet ile hesaplaşma tezleri, tarihin çöplüğüne gönderilmiştir.

Millet İttifakı, 20 yıldır Cumhur İttifakı karşısında başarı gösterememiştir. Yeni geçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin istikrarlı yürümesi için parlamento çoğunluğu ile yürütmenin aynı doğrultuda olması önemlidir.

Sürdürdüğümüz müzakereler şu ilkeler etrafında şekillenmiştir: 1. Terörle mücadele edilecektir. 2. Sığınmacıların gönderilmesi için takvim işletilecektir. 3. Türk Devleti teşkilatlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

28 Mayıs seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz.