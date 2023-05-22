AKP'li başkana AKP'li belediyelerden ihale yağmış; Rakiplerin teklifleri bir bir devre dışı bırakıldı

AKP’li Kağıthane Belediyesi’nin, Hatay’da deprem çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve yardım malzemesi gönderilmesi için düzenlediği ihaleyi Kağıthane AKP İlçe Başkan Yardımcısı’nın kazandığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan 4 gün sonra “6 Şubat depreminde hasar gören Hatay ilinde çalıştırılmak üzere iş makinesi ve yardım malzemesi gönderilmesi için araç kiralanması” adıyla bir ihale düzenledi.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, yalnızca davet edilen firmaların teklif verebildiği 21/B usulüyle düzenlenen ihaleye 2 firma davet edildi. 5 milyon 10 bin TL’lik teklifte bulunan Gürbüzler Yapı Dekorasyon Hafriyat isimli firma ile belediye arasında 16 Şubat’ta sözleşme imzalandı.

İhalenin sonuç ilanı ise, kamuoyundan 3 ay gizlenerek 11 Mayıs günü açıklandı.

5 milyon TL’lik ihaleyi kazanan şirket tanıdık bir isme ait. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre 2008 yılında 250 bin TL sermaye ile kurulan şirketin iki ortağı bulunuyor. Bu ortaklardan biri Güler Gürbüz iken diğeri AKP Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı Erol Gürbüz…

RAKİPLERİNİN TEKLİFLERİ BİR BİR GEÇERSİZ SAYILDI

Ayrıca Gürbüz’ün aldığı ihale bununla sınırlı değil.

Bu ihaleden yalnızca 3 gün sonra, 13 Şubat 2023 tarihinde yine Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hafriyat nakliyatı için bir ihale düzenlendi. Bu kez tüm firmaların teklif verebileceği şekilde açık usul ile düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verirken, ihale komisyonu bu 3 tekliften 2’sini geçersiz saydı ve ihale Erol Gürbüz’e 1 milyon 688 bin 700 TL karşılığında teslim edildi.

Gürbüz’ün şirketi, 2021 yılından itibaren 5’i Kağıthane Belediyesi’nden olmak üzere toplamda 9 milyon 263 bin TL’lik ihale aldı.

Şirket, 10 Haziran 2022 tarihinde yine Kağıthane Belediyesi’nden aldığı ihaleyle dikkat çekti. Hafriyat nakliyatı için düzenlenen ihaleye tam 8 şirket girerek teklifte bulunurken bu tekliflerden 6’sı ihale komisyonu tarafından geçersiz sayıldı ve 2 geçerli tekliften düşüğünü veren Erol Gürbüz, bu ihaleyi de 824 bin 640 TL karşılığında kazandı.

O ihalelerin tamamı şu şekilde:

Kağıthane Belediyesi – 13 Şubat 2023

1 milyon 688 bin 700 TL

Kağıthane Belediyesi – 10 Şubat 2023

5 milyon 10 bin TL

Kağıthane Belediyesi – 7 Şubat 2022

705 bin 600 TL

Gaziosmanpaşa Belediyesi – 22 Mart 2022

660 bin TL

Kağıthane Belediyesi – 10 Haziran 2022

824 bin 640 TL

Kağıthane Belediyesi – 17 Mart 2021

375 bin TL